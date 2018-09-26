議員轟 朱妙回下會期再問侯

2018年09月26日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市長朱立倫第2任任期將滿，本會期最後一次接受總質詢，綠營市議員卻是猛攻侯友宜，連侯的政策也要問朱意見，但朱不甘示弱，面對議員質疑，力戰群雄提出數據一一反駁。最後，朱立倫乾脆反虧，「如果議員關心侯友宜，下個會期可以請議員再到議會問他。」

八仙塵爆 朱負全責

新北市議會本屆最後一次總質詢，由民進黨新北市議會黨團總召李坤城、林銘仁、周雅玲、鍾宏仁、廖筱清、鄭宇恩與何博文打頭陣，7人一開始先送上一顆帶有國民黨新北市長參選人侯友宜人像的氣球，藉此諷刺侯很會膨風。

質詢雖以市政議題開頭，最後都牽扯到侯友宜，打頭陣的鄭宇恩要朱對侯日前笑稱女幕僚「長得不太安全」表態，朱表示，有時候私下開些玩笑，他對侯的說法沒有評論。

鄭宇恩再指八仙塵爆事件，侯友宜當初站出來全權負責，但至今很多傷者都沒等到應有的交代，新北市也沒有任何改變，侯友宜卻早已辭職跑去選市長，被害人情何以堪，且求償市府漠不關己。

朱立倫強調，八仙塵爆現場指揮官是他，勒令停業的也是他，八仙塵爆受害者爭取國家賠償的對象，應屬於主管機關交通部觀光局，市府將會全力協助必要的法律支援。

另包括侯友宜政見都更三箭、三環六線到公托翻倍，李坤城也說，這些目前都朱立倫已經在做，但是近2年公共托育中心建置成長速度趨緩，侯這時推出能夠翻倍的政見，明顯指朱沒做好，侯是過河拆橋，但朱拿出數據一一反駁，指出這些願景都是可能做到的，展現這次總質詢有備而來。

蘇縣長政見 也抄朱

被議員問到侯友宜很多政策都是抄襲朱立倫而來，朱立倫突然笑說，「蘇縣長很多政見也都抄襲我，連口號也類似，我也都笑笑。」接著反虧議員，你們對侯友宜很有興趣，下個會期可以繼續在議場上問侯本人，他則是12月25日後失業。

(中國時報)