徐耀昌陣營轟對手 營養午餐騙人

2018年09月26日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣長參選人徐耀昌陣營25日向對手徐定禎開火，總部批評徐定禎以「辯、變、騙」手法，先出賣自己信仰再詐騙選民，另指免費營養午餐是蔡政府明令限制，也不應建立在財源不穩定的疏濬回饋金，並譴責人事紅包案是烏賊抹黑戰術，呼籲若有具體事證就提告，如經查證屬實，會促徐耀昌退選。

組抓鬼大隊查抹黑

徐定禎陣營則提出3問反擊，建議徐耀昌與家人去玉清宮關聖帝君前立誓，若是謠言會不攻自破。發言人李京勳反質疑徐耀昌陣營引用傳聞，難道不是抹黑？

徐耀昌總部由部發言人林佛樹及徐廷琮輪番上陣，主題為「戳破老實人的騙術」，他們先指徐定禎傳聞為基督徒，表面到玉清宮立誓卻在龍鳳宮上香，是欺騙上帝、神明，也騙選民。總部將成立抓鬼大隊，只要檢舉徐定禎陣營抹黑文宣並經檢方起訴，發給10萬元獎金，籲終止烏賊戰。

徐定禎強調會籌錢

針對徐定禎表示若當選將把砂石回饋金補助免費營養午餐，林佛樹回應，苗栗縣政府無砂石回饋金，而河川疏濬回饋金是依一定比例回饋相關設施維護，預估收入僅9000萬，根本無法支應每年4.8億免費營養午餐，且教育範疇不僅是營養午餐，危險教室改建、軟體改善都要把錢花在刀口上，何況這項費用不屬法定社福支出，還是蔡政府明令限制。

李京勳則對錯用上香畫面及誤用砂石回饋金科目致歉，表示會更加審慎，然對徐耀昌陣營在臉書和通訊社群的攻訐、辱罵，已蒐集資料將交由法律顧問近日提告。李說，編列河川疏濬回饋金作為免費營養午餐指定財源的理念不變，徐定禎若當選將致力擬定償債計畫、取得中央信任，1年內解除財政控管，相信選民眼睛是雪亮的。

(中國時報)