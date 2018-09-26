彰化市長激戰 藍綠端出牛肉

2018年09月26日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

民進黨彰化市長參選人林世賢25日端出牛肉，在競選總部發表首波政見，宣示將打造健康、宜居、活彰化。（謝瓊雲攝）

年底五合一選戰倒數60天！彰化市長參選人紛紛端出政見牛肉，國民黨籍張東正上周起展開市政說明會，強調結合資訊科技、建設古蹟彰化智慧城；民進黨籍參選人林世賢25日也在總部發表首波政見，宣示打造健康、宜居、活彰化。

前瞻700億 綠欲翻轉彰化

林世賢表示，未來4年是彰化市發展至為重要的關鍵，前瞻計畫700億預算挹注彰化市進行重大基礎建設，有好的市長領航掌舵、拿出整體完善配套，才能翻轉彰化。自己品德清廉、論述政見清楚，要為彰化市帶來清新的空氣、清淨的河流。

林世賢將爭取活化交流道特定區並打造產業物流中心，可望增加2000家工廠、創造3萬個就業機會；解決東區土地都計轉型，爭取西區外環大道、30米市民大道和彰北交流道等，以便捷交通活絡東西北區發展；還將整治大埔排水溝水岸空間、打造八卦山藝文特區與休閒觀光。

市政5面向 藍擬增設公幼

張東正則與參選縣議員的妻子陳銌銌走透透，並展開市政說明會，結合縣長參選人王惠美聯合開講。他說，以創新、務實、改變的理念，將市政分5大面向規畫，未來將逐步公開建設藍圖。

除增設公立幼兒園，讓年輕人願意生育；也將整合現有公部門便民服務，納入彰化市導覽、交通資訊與公所訊息通知；以智慧交通、智慧校園、加上智慧警政，運用資訊科技打造智慧城市。

無黨籍參選人黃玉芬則著重解決待業失業問題，提出推動、增設彰化市觀光景點，爭取舉辦國際影展、金馬典禮和漫畫博物館等政見。

(中國時報)