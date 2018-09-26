蕭淑麗提告誹謗 涂陣營嗆打臉自己

2018年09月26日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長涂醒哲對於蕭淑麗提告一事，均不予回應。（呂妍庭攝）

日前為臨時會開不開，嘉義市長涂醒哲遭對手圍剿痛批滿腦子只有選舉，25日臨時會如預期登場，議長蕭淑麗更在會後直奔嘉義地檢署，狀告涂醒哲涉嫌加重誹謗和違反選罷法，強調自己當時是依法提出建議的涂醒哲，被告後低調不回應，涂競選總部則質疑蕭淑麗陷入議長或市長參選人自相矛盾處境，是自己打臉自己。

市府新聞稿指藍操作棄保

市府上周發新聞稿，指臨時會和定期會期程「明眼人一看即知有政治性考量」，除建議取消臨時會，定期會延至選後再舉行，文中更提到外傳國民黨正在推動「競而不選」，以變相搓圓仔湯達到實質棄保目的，此番言論一出，旋即引來蕭淑麗和黃敏惠陣營痛批，三陣營陷入口水混戰。

昨涂醒哲出席臨時會，重申他只是依法提建議，否認新聞稿所述搓圓仔湯等是團隊提出，強調是市民或媒體朋友一直在問的問題，不過對涂醒哲說法，蕭淑麗不買帳，昨與競選團隊按鈴控告涂醒哲。

蕭批涂團隊是抹黑造謠，不負責任的假議題製造者，且新聞稿以「民間議論紛紛」、「變相搓圓仔湯」等不負責任且具有挑釁、猜測性文字，來規避自身責任、造謠生事，已對她選情造成影響和衝擊，經與律師討論後，認為涂已涉嫌違反刑法加重誹謗罪及選罷法意圖使候選人不當選散布謠言或傳播不實罪嫌。

蕭批涂抹黑造謠不負責任

蕭淑麗提告後，涂醒哲兩度面對媒體詢問均不回應，涂醒哲競選總部總幹事陳茂松認為蕭淑麗以「市長參選人」發新聞稿，已說明議會召開臨時會、定期會的確有政治性意圖、選舉考量，否則蕭大可以議長身分在議會對外說明即可，除要蕭把新聞稿看清楚，也說如蕭淑麗自認不受國民黨選舉謀略影響，歡迎公開聲明她將獨立參選到底，不會成為國民黨的選戰棋子。

(中國時報)