台屏農惹議 潘孟安親上火線

協助屏東農產銷售的台屏農公司，在選前意外成為焦點。圖為屏東鳳梨產區。（林和生攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

北農紛擾在台北市長選戰中意外成為焦點，而由屏東縣政府與全聯合資成立的台灣屏東農產運銷公司也在年底選舉前浮出檯面，有藍營縣議員質疑，公司成立一年多來營運狀況均未向議會報告，綠營議員對此也不甚了解，逼得屏東縣長潘孟安親上火線，在議會說分明。

營運未報告 挨批黑機關

國民黨籍議員唐玉琴指出，縣府花2500萬公款與全聯合資成立公司，營運以來從未向議會報告營收狀況，連業務報告也隻字未提，是否真正協助屏東農產銷售她打了一個問號，質疑這根本是黑機關、完全不受監督。

避免野火燎原，民進黨籍議員劉育豪25日質詢時要求縣長一次講清楚、說明白。潘孟安則解釋，避免菜土菜金，打開內需與外銷通路，幫農民找生路是縣府責無旁貸，不僅台北市如此，高雄、台南其他縣市也是如此。

3年未達目標 將砍掉重練

屏縣府與全聯官商合作，以專業經理人模式連結產地和消費端，去年便與全球知名量販店沃爾瑪搭上線，成功將152個貨櫃的屏東鳳梨賣到對岸，換算下來將近1000公噸；除了打開外銷市場，全聯本身就是國內重要通路，內外鋪陳就是希望替屏東農產賣到好價錢。

潘孟安透露，今年台屏農營業額約4800萬元，雖未達損益兩平，但持續進步中，他也承諾，若成立3年未達預期目標，將「砍掉重練」、重新思考方向；至於外界對於專業經理人年薪也很好奇，他則回應，總經理徐文莉在台屏農未獲利前，承諾將不會支薪。

(中國時報)

蕭淑麗提告誹謗 涂陣營嗆打臉自… 基市準公托補助加倍 9月30日截止

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。