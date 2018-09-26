台屏農惹議 潘孟安親上火線

2018年09月26日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

北農紛擾在台北市長選戰中意外成為焦點，而由屏東縣政府與全聯合資成立的台灣屏東農產運銷公司也在年底選舉前浮出檯面，有藍營縣議員質疑，公司成立一年多來營運狀況均未向議會報告，綠營議員對此也不甚了解，逼得屏東縣長潘孟安親上火線，在議會說分明。

營運未報告 挨批黑機關

國民黨籍議員唐玉琴指出，縣府花2500萬公款與全聯合資成立公司，營運以來從未向議會報告營收狀況，連業務報告也隻字未提，是否真正協助屏東農產銷售她打了一個問號，質疑這根本是黑機關、完全不受監督。

避免野火燎原，民進黨籍議員劉育豪25日質詢時要求縣長一次講清楚、說明白。潘孟安則解釋，避免菜土菜金，打開內需與外銷通路，幫農民找生路是縣府責無旁貸，不僅台北市如此，高雄、台南其他縣市也是如此。

3年未達目標 將砍掉重練

屏縣府與全聯官商合作，以專業經理人模式連結產地和消費端，去年便與全球知名量販店沃爾瑪搭上線，成功將152個貨櫃的屏東鳳梨賣到對岸，換算下來將近1000公噸；除了打開外銷市場，全聯本身就是國內重要通路，內外鋪陳就是希望替屏東農產賣到好價錢。

潘孟安透露，今年台屏農營業額約4800萬元，雖未達損益兩平，但持續進步中，他也承諾，若成立3年未達預期目標，將「砍掉重練」、重新思考方向；至於外界對於專業經理人年薪也很好奇，他則回應，總經理徐文莉在台屏農未獲利前，承諾將不會支薪。

(中國時報)