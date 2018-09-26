基市準公托補助加倍 9月30日截止

2018年09月26日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

行政院少子女化對策新制8月上路，基隆市政府配合中央政策，與近5成的保母完成準公共化簽約，只要將未滿2歲的幼兒送托給簽約保母，家長可從原來領取的3000元補助費提高到6000元。基市府表示，30日前還可申請簽約，並可追溯補領前2個月的托育補助，呼籲家長把握期限。

社會處婦女兒少福利科長黃靜宜表示，基市府除了在8月1日與4家私立托嬰中心及2家公私協力托嬰中心完成準公共化簽約，機構準公共化簽約比達100％，計近有220名未滿2歲送托幼兒可獲得3000至6000元托育補助。

黃靜宜說，迄今也有近5成保母與市府完成參與準公共化契約簽訂，若家長將未滿2歲的幼兒送托給完成簽約的保母，申請的托育補助費用，將可由原來3000元加倍提高到6000元，可減輕家長負擔。

社會處提到，政府也訂了2個月的追溯期，凡是在9月30日前完成準公共化契約簽訂，送托的家長將可追溯補領8到9月的托育補助，因此呼籲尚未加入準公共化的保母務必盡快完成簽約，以免家長權益受損。

社會處補充，只要家長備齊申請資料，向幼兒戶籍所在地的區公所提出申請「育兒津貼」，而「托育費用」則向送托地所屬居家托育中心提出申請，均可於文件備齊日後的30日內，完成補助款的撥付。

另外，新制也取消了家長需一方就業的限制，社會處統計，約有3800多名家長已提出申請，占基隆未滿2歲幼兒數約8成，顯見這政策已讓基隆年輕父母多所獲益。

(中國時報)