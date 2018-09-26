國民黨台南、新營黨部 2拍仍流標

2018年09月26日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

國民黨積欠305名黨工退休金，被黨工委託律師向台北地方法院聲請假扣押黨產確保債權。台南地方法院受託查封、法拍國民黨台南市黨部及新營區黨部，4日首度法拍流標後，25日減價1成進行第2度拍賣時，仍乏人問津流標，將擇期舉行第3次拍賣。

國民黨台南市黨部主委謝龍介再次強調，拍賣不出去主因是單價太高、部分點交及涉及政治，導致投資人不敢輕易進場。他呼籲民進黨的政治追殺，不要針對黨工及勞工，直接衝著國民黨來就好。

台南地院民事執行處本月4日針對中西區孔廟段國民黨台南市黨部所有土地6筆及中正路23號房屋，底價共1億3168萬元，以及新營區民治路34號房屋土地各1筆，底價共1億4185萬元等2標進行第1次拍賣，均無人投標，債權人也沒有到場聲明承受而流標。

昨天上午該處依第1拍底價減價1成進行第2拍時，台南市黨部房地部分2拍底價總計1億1851萬2000元，新營區黨部房地部分為1億2766萬5000元，仍無人投標再度流標。

台南地院行政庭長蔡雅惠指出，依正常拍賣程序，如果第3拍仍未拍定，法院將公告應買（即得於公告後3個月內依拍賣底價及條件應買）；期限內無人應買前，債權人得聲請法院另行估價或減價拍賣（即所謂特拍）。一旦無人應買或特拍結果仍未拍定，則視為撤回不動產執行。

(中國時報)