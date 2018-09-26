挺不挺遶境 選將被點名表態

台東元宵遶境有70年歷史，縣議員陳志峰要求縣長參選人表態是否支持。（莊哲權攝）

友善列印
中國時報
／台東報導

台東傳統民俗活動元宵遶境已有70年歷史，因噪音、空汙等，地方看法兩極，各宮廟憂傳統中斷，縣議員陳志峰25日為遶境活動請命，要求縣府重視，也希望縣長參選人對是否支持台東元宵遶境予以表態。

陳志峰在縣議會質詢時表示，元宵祈福繞境是台東重要宗教民俗、文化活動，也是重要的文化活動，也因為與炸寒單結合而揚名國際。

他氣憤表示，輔導宗教活動的民政處宗教禮俗科卻不編預算，把辦「咚咚鏘」的責任丟給交通及觀光旅遊處，宗教禮俗科乾脆廢掉，而台東市是台東縣首善之區，今年僅補助60萬元，比關山鎮的90萬元還少，實在說不去。

陳志峰說，如果縣府不重視，明年不管誰當選縣長，觀光活動補助款700萬元預算，他一定要聯合其他議員刪掉重編。

他強調，外縣市主政者都會大力推動傳統民俗活動，台東縣政府卻一直要將這70年歷史的民俗活動排除，縣府應該有氣魄，也要有心支持所有的宗教活動，各宮廟都在看，也要求縣長參選人表態，誰支持元宵遶境，宮廟票源就給誰。

交觀處長江慧卿表示，該處編列700萬元補助全縣16鄉鎮市觀光活動，因為經費有限，必須由公所提案、委員審查後再確定補助款，今年市公所馬卡巴嗨及元宵遶境共補助100萬元，而關山鎮整年系列活動約90萬元。

(中國時報)

國民黨台南、新營黨部 2拍仍流標 連滾100公尺 巨石彈珠檯 掃街連…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。