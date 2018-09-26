挺不挺遶境 選將被點名表態

2018年09月26日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東傳統民俗活動元宵遶境已有70年歷史，因噪音、空汙等，地方看法兩極，各宮廟憂傳統中斷，縣議員陳志峰25日為遶境活動請命，要求縣府重視，也希望縣長參選人對是否支持台東元宵遶境予以表態。

陳志峰在縣議會質詢時表示，元宵祈福繞境是台東重要宗教民俗、文化活動，也是重要的文化活動，也因為與炸寒單結合而揚名國際。

他氣憤表示，輔導宗教活動的民政處宗教禮俗科卻不編預算，把辦「咚咚鏘」的責任丟給交通及觀光旅遊處，宗教禮俗科乾脆廢掉，而台東市是台東縣首善之區，今年僅補助60萬元，比關山鎮的90萬元還少，實在說不去。

陳志峰說，如果縣府不重視，明年不管誰當選縣長，觀光活動補助款700萬元預算，他一定要聯合其他議員刪掉重編。

他強調，外縣市主政者都會大力推動傳統民俗活動，台東縣政府卻一直要將這70年歷史的民俗活動排除，縣府應該有氣魄，也要有心支持所有的宗教活動，各宮廟都在看，也要求縣長參選人表態，誰支持元宵遶境，宮廟票源就給誰。

交觀處長江慧卿表示，該處編列700萬元補助全縣16鄉鎮市觀光活動，因為經費有限，必須由公所提案、委員審查後再確定補助款，今年市公所馬卡巴嗨及元宵遶境共補助100萬元，而關山鎮整年系列活動約90萬元。

(中國時報)