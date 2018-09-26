連滾100公尺 巨石彈珠檯 掃街連撞4機車

撞壞車輛及商家的大理石球，重達2噸、直徑約1公尺多，價值上百萬。（翻攝自基隆人大小事臉書）

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中國時報
╱基隆報導

巨石連環撞！基隆市樂一路25日上午11時許，突然出現1顆重達2公噸的大理石球，一路上滾了將近100公尺，宛如「彈珠檯」般，途中撞壞了多部汽機車，最後更撞破1間夾娃娃機店的玻璃，所幸未造成人員傷亡，但當地居民飽受驚嚇，直呼「真的什麼事都遇的到！」

據悉，70多歲的陳姓老翁在樂一路上經營1間古物藝品店，原本委託吊車將1顆重達2噸、直徑約1公尺多的大理石圓球吊掛至一處1樓倉儲內，但吊車卻在過程中沒將繩子綁牢，巨球不慎滑落，滾了100公尺，吊車工人不停追逐但仍無法阻止悲劇，致使巨石一路撞壞4台機車、1輛休旅車，最後撞到店家才停下來。

議員陳志成獲報後，立即趕往現場，他表示，當時大理石鬆脫後，剛好又遇到樂一路斜坡的地形，所以一路滾下去，撞壞很多車，其中休旅車的前檔受損、前輪塌陷，而夾娃娃機店的玻璃也被撞破、後方牆角柱子也歪了，而休旅車的車主是1名退休5年的張姓員警。

陳翁無奈又難過地表示，這顆大理石可是大有來頭，1518年從巴西出土，重達2180公斤，曾經出現在雲南天山財神廟，是明朝的「國寶」，他當年進價時值100多萬元，目前至少有300萬元，如今發生這件事，他也不知該怎麼說。至於後續相關賠償，尚待進一步協調。

(中國時報)

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