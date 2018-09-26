酒後口角 兒掏槍失手擊斃父

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中國時報
／台南報導

台南七股25日凌晨發生一起人倫悲劇，黃姓父子疑似酒後起衝突，雙方在廟前廣場互嗆，兒子拿出預藏的改造槍枝示威，槍枝突然擊發，子彈射入父親腹部，當場倒地不起，目擊民眾聯絡救護人員送醫，但仍傷重不治；開槍的兒子逃竄數小時後，在警方策動下，由弟弟陪同投案，訊後依殺人、槍砲罪送辦，黃嫌難過地說「我很後悔」。

開槍的19歲黃嫌，中秋夜原本與父親、弟弟及友人一同在佳里烤肉，黃父幾杯黃湯下肚，竟質疑兒子買的蚵仔不新鮮，黃嫌氣憤騎車離開，黃父還打電話飆罵，後來又帶著醉意前去，父子互嗆，黃嫌不堪辱罵，到機車置物箱取出改造手槍示威，黃父則指著自己腦門，大喊「有種你開啊！」並趨前要甩他巴掌。

這時黃嫌想退後閃躲，卻失去重心，手指誤觸板機，槍枝擊發，子彈打中黃父腹部，黃父當場倒地不起，他嚇得騎機車就跑，在場民眾報案，消防人員到場時黃父已無生命跡象，緊急送往佳里奇美醫院急救，仍回天乏術。

黃嫌供稱，因父母親離異，退伍後都與母親同住，之前父親一喝酒就對兄弟倆又打又罵，雙方感情不睦，但只是想嚇唬一下。

黃嫌前老闆娘也到警局關心，她激動表示，這個孩子相當乖巧，國中畢業就跟著他們從事太陽能板搭建工程，賺的錢除了當生活費，幾乎都被父親拿走，最近工作少，回台南後還幫忙搬蚵、賣蚵賺取生活費，沒想到竟然會發生這樣的事情。

(中國時報)

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