警破獲大毒窟 查扣5.2噸毒品

2018年09月26日 04:11 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

調查局高雄市調處攜手高雄市警、憲海巡等單位，在台南市白河與嘉義縣水上鄉交界偏避棄土場房舍內，破獲大型的製毒工廠，當場逮捕5人，查扣K他命原料、半成品、成品共計5268公斤，換算約製成500公斤K他命，黑市價5億元。其中製毒師傅33歲林男、37歲黃男、45歲涂男及棄土場60歲黃姓負責人收押偵辦。

高市調處指出，調查局今年5月接獲海關通報，發現30歲的吳姓男子以紙漿原料為名，從大陸進口5大箱共約120公斤的化學原料來台，調查局然發現此原料是前年在歐洲首度被合成，且尚未被聯合國或任何國家列為管制的化學原料K他命變種－N甲酸叔丁基酯去甲基愷他命（化學分子式為C17H22CINO3）。

市調處表示，該種類K他命的迷幻效果和K他命極為相近，屬同一化學家族，經持續監控吳男且縝密分析交往脈絡、活動地緣等，7月初掌握到幕後製毒師傅林男，得知原料被抄後，改以分批少量多次方式，利用航空快遞自大陸運料。

市調處說，這處製毒廠是將製毒原料、設備及技術整廠從大陸輸出到台灣，8月10收網突襲，一舉搗破國內史上最大的K他命製毒工廠。

「礙於法令趕不上腳步，N甲酸叔丁基酯去甲基愷他命尚未被列為新興毒品，僅以藥事法偵辦，於是製毒集團鑽營法令漏洞。」調查局將積極彙整近期查緝走私、製造等案例及相關檢驗結果，報請法務部毒品審議委員會通過決議，正式將N甲酸叔丁基酯去甲基愷他命列管為第四級毒品管制。

(中國時報)