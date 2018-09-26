張善政挺謝立功 接市政總顧問

2018年09月26日 04:11 中國時報 李怡萱／基隆報導

前行政院長張善政接下基隆市長參選人謝立功市政總顧問，兩人昨25日在基隆合體，針對地方反深澳電廠聲浪不斷，張善政痛批，「綠黨中央政策不到位，地方執政不吭聲」此外，林右昌捷運政策跳票，輕軌只能解決3、5年的交通問題，捷運才是根本之道，質疑林根本是「沒魚蝦也好！」對此，林右昌則低調表示「沒有評論」。

張善政昨應謝立功之邀，到基隆談市政，媒體詢問是否期許基隆翻盤，或是有重回執政企圖心？張善政指出，不管誰當政，只要把事情做好就好，但現在很多民進黨執政縣市，只要總統蔡英文「摸摸頭」，地方首長就不敢吭聲。

「沒有想為國民黨開脫」張善政強調，他是無黨籍，不管那一黨執政，如果基隆需要有捷運，林右昌就應該協調北北基，努力克服問題，不能只因為蔡英文說輕軌也不錯，就改變政策方向，接受沒魚蝦也好的輕軌。

張善政說，林右昌雖然民調領先，但是地方首長不能替中央政策擦屁股，要爭取地方利益，呼籲「民眾應該要有自覺，中央爛地方不能一起爛」。他表示，林右昌不是不盡心，但是黨派框架太明顯，如果來自中央的「緊箍咒」沒有解決，就只能做到這裡，無法再更好。

對於蔡英文執政2年多看法，張善政也提到，接任第1年民眾讓她學習，到了第2年怎麼還在學，以一屆任期4年而言，蔡連3年都學不好，學習曲線不能拉這麼久。如果再給4年台灣就沒氣了，而且蔡也不接地氣，作法錯誤。

(中國時報)