鶯歌往北市府 939副線公車28日上路

2018年09月26日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

由鶯歌地區開往台北的公車數目長期掛零，在市議員蘇有仁質詢爭取下，去年10月間才終於有直達台北中正紀念堂、松山機場的跳蛙公車出現，由於路線與民眾需求有落差，28日將新闢由鶯歌火車站往返台北市政府的939副線，讓在地居民前往台北多了另個新選擇。

新北市區公車路線超過270條，但鶯歌近8萬人口長期以來卻僅有4線公車，而且最遠僅達板橋、沒有一班公車可以直達台北市，比東北角的瑞芳、北海岸的金山還不如，經市議員蘇有仁在議會質詢，交通局去年10月間與客運業者研擬推出直達台北中正紀念堂、松山機場的跳蛙公車。

有鑑於跳蛙公車路線與民眾需求有落差，蘇有仁持續向交通局爭取規劃鶯歌直達台北市府或台北車站的公車路線，但台北車站週邊公車路線早已飽和，經市議員參選人蘇泓欽與交通局、客運公司協調後，將939增設由鶯歌車站往返台北市政府的副線，並將於28日上午正式上路。

新北市交通局運輸管理科長林碧芬表示，939副線由鶯歌火車站發車，行經鶯歌市區後轉往三峽、北大社區後從三鶯交流道上國道3號高速公路，再由水源快速道路、基隆路高架道路駛經敦化南路、仁愛路後抵達北市政府，例假日停駛，以三段票收費。

交通局說，939副線每天上午從6時半到7時40分發出4班車；下午從4時到6時，每小時定點從鶯歌火車站發車，往返鶯歌與台北市政府。跳蛙公車則改在上午6時45分、6時50分各發一班車。

蘇泓欽表示，鶯歌地區不僅有了直達北市的公車可搭，去年12月7日台鐵也首度規劃從鶯歌發車的4026次區間快車，未來將持續為居民爭取便捷交通服務。

(中國時報)