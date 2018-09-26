宜蘭綠色影展 減塑海好有你

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭國際綠色影展在9月28日到10月7日登場，今年以「住海邊」為年度主題，希望能透過影展傳達保護海洋、減塑生活的觀念；由宜蘭市公所舉辦的丟丟銅蘭城國際音樂節，則是在10月17日至21日舉行，一連串的表演活動，要讓宜蘭的藝文與國際接軌。

宜蘭綠色影展是在羅東文化工場棚架廣場、羅東高中演藝廳、宜蘭人故事館視聽電影院登場，是採免費入場，策畫住海邊、台灣觀點、國際視野、生態危機、小綠芽樂園、焦點導演等6大單元。

副縣長余聯興指出，宜蘭縣辦理綠色影展相當細心，27部片中有9部是在台灣首演，還有播放見證早期台灣生態紀錄片的16釐米膠卷電影，經濟發展的前提是環境永續，盼能透過影展盡一份社會力量，讓環境得以永續。

宜蘭市公所舉辦的丟丟銅蘭城國際音樂節邀請11國家的外國團隊，以及8個國內團體，超過260名藝術家參與盛會，在宜蘭運動公園、新月老樹廣場、宜蘭高中…等地免費演出，表演場次逾20場之多。

市長江聰淵則表示，以一連串的藝文表演活動，將提升宜蘭整體的藝文氣息，希望透過藝文上的國際交流，增進宜蘭的能見度、讓宜蘭藝文能與國際接軌，縣內的藝術家也能在國際的舞台上發揮最好的表現，希望能讓國際音樂的好聲音在宜蘭處處流傳。

(中國時報)

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