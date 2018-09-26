謠言止於媒體素養

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中國時報
李萬吉

最近「假新聞」這個詞特別引起關注，其實這是長久以來存在的現象，只是媒體開放後，在一味搶快搶先的競爭風氣下，許多缺乏查證，斷章取義，甚至刻意製造輿論風向的新聞，就越來越常見。加上網路社群發達，更助長了這類假新聞的傳遞。誤解一旦造成，花好幾倍的力氣也未必能澄清，難怪許多人會說媒體是社會的亂源。

教育界也有不少類似的假新聞或假議題，從國家的政策制定，到學校中的個別事件都有。最近的例子就是媒體傳出為了符合兩性平權，未來教科書不會再出現「居禮夫人」這樣冠以夫性的稱呼，引起各界批評。結果教育部後來又澄清，那只是課審會在討論自然領域課綱的條文時，審查委員提出的例子，並非大會決議。社會各界為了這個非事實的新聞爭論多日，實在可笑也可悲。

更糟糕的是許多媒體鼓勵爆料，還直接設爆料專線，無論是否查證屬實，只要加上「民眾爆料」或「網友表示」，就好像可以免除責任一樣。即便內容看似平衡報導多方的說法，卻也喜歡以聳動、負面角度來呈現新聞標題及內容，，於是造成「媒體殺人」的現象。

身處在資訊氾濫的時代，我們無法讓下一代隔絕所有資訊亂象，我們能做的，就是透過教育手段，設法提昇學生的媒體素養。尤其要提昇閱讀理解和分析批判能力，對於各種資訊的擷取和吸收要抱持理性懷疑和客觀思考的態度。

而這種素養的形成，不能只靠幾堂媒體視讀課，而是要落實在各個學科領域中，擺脫傳統單向且標準答案式的學習，讓學生養成理性思考的習慣，才能在資訊洪流中，掌握正確的方向。（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)

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