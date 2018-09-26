響應世界清潔日 菸灰菸蒂不落地

2018年09月26日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東縣1年產生2.1億支菸蒂，其中約有4000萬支菸蒂被隨手亂丟，菸蒂排入海洋透過食物鏈，又造成人類身體危害，數據相當驚人，台東縣環保局25日推行菸灰菸蒂不落地宣示，請抽菸的民眾切莫亂彈菸灰、亂丟菸蒂。

根據衛生福利部國民健康署料統計，台東縣去年度吸菸人口數為3.4萬人，平均每人每天抽17支菸，每年可產生2.1億支菸蒂，等於35.7噸垃圾量，其中4219萬支菸蒂就被隨意丟棄。

台東縣環保局表示，1支菸蒂至少15年才能分解，菸蒂殘留物含有毒性及難分解的化學物質、重金屬，排入海洋對海中生物構成致命威脅，甚至透過物鏈又進到人類體內，造成健康危害，所以希望抽菸民眾改掉任意彈菸灰、丟菸蒂的壞習慣。

台東縣政府響應世界清潔日，25日邀請參與菸灰菸蒂不落地推廣認養的21單位，進行菸灰菸蒂不落地宣示，並由副縣長陳金虎及環保局謝清泉局長為「旗魚」及菸蒂食物鏈危害的裝置藝術揭幕。

活動中由陳金虎頒贈感謝狀給卑南鄉利嘉社區發展協會、桂田喜來登酒店、綺麗珊瑚等菸灰菸蒂不落地推廣認養的21單位，另，為鼓勵民眾踴躍參與，凡民眾只要至台東縣政府大禮堂門口，以手機掃描QR-Code並按讚，即可兌換精美攜帶容易又好用的熄菸盒。

(中國時報)