2歲女童疑遭虐 陷昏迷

2018年09月26日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市驚傳疑似虐童案，27歲張姓單親媽媽17日將2歲幼女送至保母家照顧，19日卻突然被保母送醫，醫生檢查後發現女童全身多處瘀傷、頭部有腫塊骨折，陷入昏迷，疑似受虐，立即通報社會局介入，新北市社會局表示，全案已交由檢調偵辦，正釐清事發原因。

張姓單親媽25日上午在男友及新北市議員陳明義陪同下舉行記者會指出，2歲女兒和3歲兒子長期委託45歲郭姓保母照顧小孩，每次時間約一周，上周一她將女兒帶到保母家托育，狀況一切正常，禮拜三深夜突然接到保母電話指稱，女兒因發燒送往馬偕醫院救治。

隔天她卻接到醫院通知，女兒全身多處瘀傷且頭部有腫塊疑似骨折，因腦缺氧陷入昏迷，醫院也通報社會局，由檢調單位介入，保母事發後還多次試圖私下約她出來，要她在做筆錄前能統一說詞，讓她質疑保母說謊後還想粉飾太平。

張姓單親媽也控訴，事發後無法與社工取得聯繫，3歲兒子也在20日當晚被社工帶走安置，讓她中秋連假期間無法探望兒女。

新北市家暴中心主任許芝綺表示，20日下午接獲通報後即介入處理，女童傷勢原因交由檢調單位調查，事發後都有跟媽媽保持連繫，反倒是媽媽手機數度關機，社工約定在派出所或中心面談，2次皆未現身，絕無稱中秋連假找不到社工。

許芝綺說，疑似受虐的女童目前昏迷指數只有3，仍在加護病房治療中，媽媽25日上午已在社工陪同下赴醫院探視，至於女童的3歲哥哥因體型瘦弱疑似疏於照顧，才會先予以保護安置，後續會持續追蹤。

(中國時報)