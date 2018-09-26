2018年09月26日 04:11 中國時報 廖元豪

中國大陸推行「港澳台居住證」，要給在大陸工作求學的台灣人多一些方便，而我們的政府面對這種「太陽」，居然吹起怪風，宣稱要對申辦居住證的台灣人，「限制公民權」。什麼是公民權？目前語焉不詳，但可能會限制應考試服公職等重要基本權利，甚至有風聲要「除籍」。這實在是荒謬又可怕的事。

所謂「公民權」就是作為國家「頭家」的資格與能力。民主國家裡，人民是頭家，是皇帝，政府是公僕。這不就是台灣多年來追求民主，所要達到的境界嗎？我們這些頭家把偌大的政府機器與每年上兆的新台幣交給公僕，雇用他們來服務，結果今天這個「僕人」教訓頭家，考慮要把頭家攆出去。這是民主政治，還是以奴欺主爬到頭上來？

什麼叫「除籍」？就是拔除中華民國國民的「戶籍登記」。要知道，在台灣的制度下，絕大部分的權利義務，都是釘著「戶籍」與「身分證字號」而來。今天民進黨政府居然敢「考慮」要因為人們去大陸領一張證件而剝奪或限制頭家的資格。政府限制甚至剝奪人民的「公民權」，不僅以奴欺主沒有秩序，更重要的是有嚴重的利益衝突。試想，如果這一招能用，以後民進黨不怕選舉會輸了，只要把所有不會投民進黨的人都除籍或「暫時限制投票」，不就綠色江山萬萬年了？

別以為這種事太離譜。看看這兩年來民進黨政治人物的囂張：他們敢限制你服公職權，就敢禁止你投票，甚至拔掉你的戶籍國籍，讓你成為無國籍人球，他們都很有經驗的。這與當年戒嚴時期，政府拔掉海外異議分子的戶籍，讓他們成為「黑名單」無法回國，是差不多的招式。沒想到解嚴30年，政黨輪替3次，卻一夕回到動員戡亂時期！這個政黨要說轉型正義？多諷刺啊！

陸委會副主委邱垂正還說：「中國片面核發居住證，是一項企圖透過社會經濟融合削弱台灣主權，具高度政治圖謀的統戰作為。」

請問，美國核發綠卡，難道不是「片面」核發嗎？有與中華民國政府商量嗎？為什麼中共發個居住證，需要跟我們商量？邱副主委要不要全面清查，台灣人在世界各地工作、求學、居住，有沒有拿任何「居住」或「居留」的證件？

說這是中國的統戰作為，天啊，難道不發居住證，中國大陸就沒有在「統戰」了嗎？許多參與過太陽花學運，痛批當年馬政府「舔共」的青年，現在也在中國大陸拿他們的「學生證」讀書。這不也在對岸的「統戰」下嗎？如果透過「社會經濟融合」，台灣的主權就會削弱，那台灣實在遜斃了吧。

我們都是台灣人，都愛台灣。但民進黨多年來很愛用一種分化排他的話術：「我說」你不愛台灣，你就不愛台灣；「我說」只有「我們」才是台灣人，所以「你們」就不是台灣人。這種憑己意到處指控別人不愛台灣的作風，根本就和「國民黨威權統治」時代到處指控人家是匪諜，沒啥兩樣。

在綠色恐怖取代白色恐怖之後，現在居然異想天開要讓「黑名單」復活，實在令人無言。

（作者為國立政治大學法學院副教授）

(中國時報)