一句話，顛覆歷史課本！

2018年09月26日 04:11 中國時報 楊渡

上高中的時候，第一次上歷史課，歷史老師開頭第一句話是：「你們要聽真正的歷史？還是想按課本講？」

高中生，誰會想按課本講？當然說要聽真正的歷史。於是老師說：「那你們把課本收起來，考試的時候，自己看看，反正你們聰明，自己看就可以考了。我來告訴你們真正的歷史。現在，我們來上第一課：秦始皇怎麼從私生子變成皇帝。」

當年國立編譯館欽定的唯一歷史課本，就這樣被顛覆了。而且不只一本，而是所有歷史課本都失去權威。這個歷史老師名為齊治平，北大才子，東北人，有一身傲骨和知識分子的本色，威權時代的意識形態國家機器，到了他口中，變成一文不值。我的整個歷史意識就這樣開始了。

但不只是歷史意識，而是獨立思考的精神。我們再不相信權威，再不相信國家欽定的教本，而更相信自己尋求得來的知識。台中一中的獨立精神就是由這些獨立思想的文化人所建立起來的。我和早期台中一中畢業的朋友談起，無人不識齊治平。一個人影響這麼大，也是少見的。

照道理，靠著獨立精神求知，而開始反抗威權時代的歷史灌輸，或者，是到了海外求學，才在美國、歐洲的圖書館看到不同於戒嚴時代歷史課本，而擁有更真實的歷史認知的人，應該不會想在歷史課本上搞怪吧，至少曾是反抗者的黨外時代的人，不會如此愚蠢地以為人是像雞一樣可以被餵養的。他們應該清楚，一旦學生發現他們過去的知識都是欺騙，會生出多大的反感，變成對過去的全面否定。

然而，事情彷彿走向相反的道路。現在的民進黨正在學著戒嚴時代的老蔣，想建立一套威權的歷史知識，用刻意選擇的課綱小組，從課綱到內容，一路控制。更荒謬的是，完全以政治意識為主，完全忽略台灣民眾的生活與歷史。雖然這些編輯者宣稱要編新的教材，但他們的實際作為只是站在鏡子反面。他們的思考模式、灌輸方法，與舊威權時代的官僚沒有兩樣。

要言之，雖然台灣社會宣告民主化、多元化了，但所有的思維方法依然沒變，只是走向反面。過去老蔣想建立一套反共、反攻大陸的意識形態，但現在民進黨想建立的，依然是一套反共、台獨的意識形態。

而可憐的學生只是擺盪在兩者之間，反覆被折磨。這其中，台灣民眾、改變歷史最重要的力量，台灣民眾的歷史與社會生活，完全被忽略了。

問題不在於歷史或其他課本。而是像這樣的思維方式，到底要延續到什麼時候？我忍不住回想幾個1970、80年代留學美國的朋友，當他們到了美國，看到中國現代史的真相，他們完全失去對國民政府的信任。特別是在保釣的時候，由於國民政府對外交上的失利毫無辦法，使得他們利用美國開放的圖書館資料，自己尋找國共鬥爭、抗戰、台灣史的真相，這才真正看清了老蔣失去大陸，以及台灣戒嚴的真實歷史。他們因此回頭推翻了所有老蔣的歷史敘述，甚至大多站到了國民黨的對立面。保釣後，有的熱血台灣學生後來赴大陸教書，有的回台變成反對運動者。

這一段歷史，充分說明靠欺騙的歷史，是不能長久的。只要有一天，欺騙的真相被掀開，人民會完全站在對立面。當年，多少黨外是這樣產生的。然而，最不可思議的是：這些當年被欺騙過而痛恨欺騙的人，竟然也變成了新時代的騙子，開始要編起他們威權的教科書呢？

關鍵仍是，民主化的今天，怎麼還有人想建立一個威權的歷史記憶，並且想強硬地往下一代的腦袋裡灌輸？難道他們不知道政權會不斷輪替，以後要每4年（或8年）改一次歷史教科書嗎？如果每4年改一次，讀過的歷史知識如何考試？這樣折磨孩子，是一個多麼愚蠢的政府，才做得出來的惡行呢？

放過孩子吧！不管政府再怎麼笨蛋，孩子不會是笨蛋。今天想灌輸的威權，明天會下台成為在野。當孩子看清真相，他們自會站在你的反面。再不會有權威的記憶了。讓孩子可以在更開放的環境下，從民眾史的角度出發，學習台灣的民眾歷史吧。（作者為作家）

(中國時報)