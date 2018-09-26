居住證應是民心的拔河

2018年09月26日 04:11 中國時報 趙春山

在北京宣布9月1日起台胞可自願申領台灣居民居住證後，台灣社會的反應基本上可歸納為「防堵」和「疏濬」兩種意見：前者主張管制，後者強調便民。「兩岸之間沒有小事」，從陸委會的對外發言來看，政府的立場雖傾向管制，但處理問題的態度算是相當嚴謹，希望決策過程能盡量做到透明化，願意廣泛聽取各方的不同意見。

兩岸關係目前處在「有讀無回」的狀態，政府只能就「可操之在我」的部分採取因應對策。首先，政策必須擁有民意的基礎。居住證的對象是給有意在大陸工作、就學和創業的台灣民眾，他們願意接受是為了方便，想享受「國民待遇」也不表示想改變身分認同。

其次，申領居住證的問題如觸犯法律的規定，我們既有的《兩岸人民關係條例》就能處理。有立委提部分條文的修正草案以因應新的情況。

立委為民喉舌，修法或立法的目的是便民而非擾民，何況《兩岸人民關係條例》的基本精神是「一國兩區」，修法如修成「兩個中國」、「一中一台」或「台獨」，那就是違反《中華民國憲法》。

最後，居住證的問題當然是一個涉及兩岸關係的政治問題。對岸強調是為了促進兩岸的經濟和社會融合，目標是完成和平統一；台灣有人主張從嚴管制，剝奪申請人台灣戶藉，也是基於政治考慮，認為這樣就可以對自己的人民產生嚇阻的作用。

其實，以今天政府的能力，無法就申領居住證一事限制人民的選擇，「光說不練」只有傷害執政者的權威和可信度。如果從正向看待「以其人之道，還治其人」這句話，難道政府不能把大陸同胞視為我國「大陸地區」的人民，讓他們在台就學、工作和就業時，也能享有「國民待遇」？如果知難行易，那關鍵就是一個態度的問題。

大陸國台辨主任劉結一認為，辦理台灣居民居住證是在辦好事，也強調人心是擋不住的。這句話說得沒錯，但兩岸關係錯綜複雜，它的特殊性使得正常的事變得不正常，不正常的事也會積非成是。

國台辦和陸委會的設置、兩岸成立「海基」和「海協」兩會，就有它特殊的時空背景。而「九二共識」的形成、1993年4月的「辜汪會晤」，乃至2015年11月兩岸領導人的歷史性會面，亦復如此。

今天對岸與台灣執政者作選擇性的來往，忽略了台灣民選政府才有為人民辦事的權力。對岸釋出對台措施，因利之所趨，當然會讓台灣人民「有感」；但採單邊主義跳過台灣公權力的作法，卻造成台灣內部的政治和社會分化，使惠台美意的落實事倍功半。我想這不是對岸希望見到的結果。

中國崛起，中美鬥爭必將形成「新常態」，兩岸面臨的外部形勢也會更趨嚴峻。「覆巢之下無完卵」，兩岸應把政權之爭，轉移為爭取民心的和平競賽。應從民族大義出發，處理兩岸現存的歧見。既然如此，兩岸有什麼深仇大恨拒對方於千里之外？有什麼問題不能坐下來談的？

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)