蔡總統，救救關光慘業

2018年09月26日 04:11 中國時報 盧佳宜

蔡英文總統日前到台東參加座談會，面對飯店業者反應因為陸客不來，飯店倒了好幾家，希望政府幫忙改善，但總統卻避談如何增加陸客來訪人數，反倒建議業者改變經營策略吸引更多自由行旅客。

根據聯合信用卡中心發布大數據報告，銀聯卡在台灣刷卡消費前4大縣市，包括台北市、高雄市、桃園市和台東縣去年刷卡金額全數下滑，幅度跌最慘的就是台東縣，1年內從69.75億元降至39.85億元，減少近30億元，衰退幅度高達42.9%，難怪台東飯店業者會叫苦連天。

自從2016年5月蔡總統就任以來，陸客來台人數逐年縮減，關鍵就是持續惡化的兩岸政策，讓觀光產業淪為「關光慘業」，各地皆傳有飯店倒閉或拋售，遍及北、中、南及各風景區。從觀光局的統計資料來看，雖然2017年來台旅客1073萬9601人，較2016年1069萬0279人增加了49322人，但觀光外匯總收入卻是從133.74億美元下降到123.15億美元，受新台幣升值影響，折合台幣為3748.5億元，較上年4322億元大減13.27%，人數增加收入減少，代表平均消費下降。

細看2017年來台旅客增減人數，陸客減少了77萬9185人，東南亞遊客則增加48萬3230人，然而平均每人每日消費陸客是184.38美元，東南亞遊客152.25美元，進一步看購物費則差距更大，陸客每人每日購物費83.08美元、東南亞遊客42.43美元，即使政府想藉由增加東南亞遊客來彌補縮減的陸客，但因消費力的差距，對業者的幫助極為有限。

令人不解的是，即便知道兩者消費力有如此大的差距，政府仍不願調整兩岸政策，堅持把補助花在東南亞遊客。觀光局8月底再編列3000萬元提高境外包機旅客來台獎助金額，針對飛桃園及松山以外機場的不定期航班，東南亞市場由5000美元調高至8000美元，且為配合年底的台中花卉博覽會，10月起至明年3月31日期間，東南亞抵離台中、嘉義、台南、高雄機場者再加碼補助1000美元。這種限定地區的補助，是為了促進觀光，還是選舉操作？難道必須讓蔡總統屬意的人當選台東縣長，中央才會願意與地方配合發展？

根據統計，2017年國內旅遊人次1億8344萬旅次，是近5年來國旅表現最差的一次，蔡總統若真心想幫助國內觀光業者，除了務實面對觀光產業現況，調整兩岸政策，更應對各縣市一視同仁，提出有效的提振消費政策或措施，與業者共同合作，積極開拓國內觀光人數，鼓勵民眾進行國內旅遊，並獎勵業者提升服務品質，才能相輔相成提振國內消費。（作者為國家政策研究基金會助理研究員）

(中國時報)