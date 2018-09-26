安倍兩岸再平衡 台灣防落單

2018年09月26日 04:11 中國時報 主筆室

毫無懸念，日本首相安倍晉三成功贏得總裁選舉，堂堂邁向三連任，如果順利完成3年任期，將成為日本史上在位最長的首相。安倍勝選固然風光，但國內外挑戰卻益形艱鉅，戰略靈活的安倍，正力圖改善和中國的關係，重建東亞大國關係，以維護日本國家發展利益。

曾經困擾安倍的「森友學園」醜聞，在國稅廳長官佐川宣壽扛責下台後，不再向上擴大，安倍擺脫陰霾，聲勢大振，以遠高於對手石破茂的票數贏得選舉。如今安倍黨內已無對手，自民黨則在日本無對手，在野的民進黨太弱、太不受民眾信任，強勢連任的安倍政權相當安穩，可以更加放手施政。近年來東亞及國際局勢風雲激變，對日本形成重大挑戰，安倍頗能精準掌握變化，即時調整國家戰略，在戰術上靈活明快，預料未來將繼續積極因應新變局。

對日本來說，內外環境都充滿了比以往更艱難的挑戰，內部是嚴重的老化社會，財政社福負擔沉重，如何維持經貿動能為安倍經濟學提供火力至為重要。但日本東亞一哥地位已被強勢崛起的中國嚴重排擠，雙方過去幾年因釣魚台等問題關係緊張，向來是日本老大哥的美國卻在川普擔任總統後突然翻臉，退出TPP（跨太平洋夥伴協定），猛轟日本的貿易逆差和市場壁壘，對日本鋼鋁祭出重稅，並揚言提高汽車進口稅。此時北韓出現和解新機，老被北韓飛彈掠過上空的日本卻在協商中掉隊，對攸關自身安全利益的未來發展插不上嘴。

如此複雜的情勢，安倍卻因應得又快又靈活。他這兩年努力改善和中國的關係，如今釣魚台已少有衝突，今年6月雙方還建立「海空聯絡機制」。中國是川普貿易戰的頭號敵人，日本同樣遭到炮火攻擊，安倍不但成功把TPP轉為CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），還開始支持中國主導、美國杯葛的RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定），並與歐盟簽署EPA（經濟夥伴協定）。如今藉著《日中友好協議》70周年的機會，安倍更是全力修補與中國的關係，言明願積極參與「一帶一路」，雙方在泰國中部的高鐵計畫已展開合作，安倍並計畫10月親訪中國。

北韓和解對東亞局勢帶來的新變局，當然是安倍必須因應的挑戰。六方會談中日本還有些角色，但現在金正恩用廢核引誘美國，拉攏南韓，離間美韓同盟，爭取中國撐腰抗衡美國，日本卻被排除在局外。東北亞局勢是日本切身利益所攸關，川普在川金會後片面宣布停止美韓軍演，事前連招呼都沒向日、韓打一聲，讓人不得不憂心川普心中有無盟邦。安倍一直堅持北韓要確實做到可驗證且不可逆的廢核，拉攏中國讓日本的主張有影響力，是安倍能找到的一個切入點。

在兩岸之間，安倍似已開始推動「再平衡」，過去釣魚台山雨欲來時曾開放漁場給台灣，如今修補對中關係、重建東亞穩定成了安倍的外交主思維。台灣聯美日制中的政策已和現實脫節，就台美關係而言，美國固然不會被台灣所驅使，川普更是不會；就台日關係，日本在貿易、商機與東亞變局下，須積極穩住與中國的關係，台灣不是主要考量。

安倍在內政上的一大目標是修憲，他想讓自衛隊寫入憲法，取得合憲地位，這就要對憲法第9條「不保持陸海空軍及其他戰爭力量」作修補條文，國會通過修憲案後提交公投，預定2020年實施。

以目前日本政局與社會反應看來，修憲案應該能夠通過。也許亞洲國家會對此不滿，但承襲小泉純一郎路線的安倍向來主張強軍強國，2019年防衛預算更創下歷史新高，以他現在的聲勢，修憲案應不會遭遇太大阻力，調整日中關係也有利修憲的外部平穩。

日本的社會結構嚴謹保守，勞工認真、科技發達，儘管人口老化的負擔沉重，但仍可維持一定的發展格局。安倍能迅速掌握國內外現實變化，調整戰略努力應對，對開創發展生機、維護國家利益可望產生正面助益。安倍若能穩住日中關係，促進東亞安定和平，國際社會應該樂見，但對台灣而言，兩岸政策與對外政策將更艱困。

(中國時報)