2018年09月26日 04:11 中國時報 主筆室

大陸月初開始發放「港澳台居民居住證」，「時代力量」表示將提案修法，領有居住證者將除籍，並喪失在台選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職等其他權力。這項有違憲之虞，且得不到多數民意認同的提案，想在立法院完成三讀並不容易，擺明只是為了選舉的「三流鬧劇」。

荒謬的是，曾經因為不認同台北市長柯文哲的兩岸主張，時力才大罵「兩岸一家親是呷賽」，如今又眼巴巴地希望找這隻「母雞」站台，難怪讓國民黨嘲諷，要不要把這句話吞下去。

時力為了選票，投機性格表露無遺，可以又要罵人、又要合作，讓人見識到一個新興政黨的沉淪。

相對於時力認定申辦「居住證」是「罪大惡極」，力主「殺無赦」，柯文哲倒是平常心看待，認為不應「被牽著走」，就把居住證與綠卡一樣的標準來對待。

姑且不論限縮公民權的幅度如何，總要先證明申領居住證等於叛國或有忠誠疑慮與損害國家利益的可能，居住證不是身分證，連雙重國籍都稱不上。動輒剝奪公民權，已然違憲；寧可錯殺一百、不願錯放一人的做法，只是隔絕在對岸工作、求學的台灣人。

從「兩岸一家親」到「居住證」，在這等「大是大非」的價值上，時力與柯文哲是南轅北轍，是兩個絕緣體，時力卻硬要來「沾光」，和柯文哲「黏條條」，是宣告背棄了自己一貫的理念，還是說一套，做一套，騙多少算多少？一再搖擺、自我矛盾，終將被選民看破手腳！

(中國時報)