2018年09月26日 04:11 中國時報 徐宗懋

「這個總統」蔡英文稍早說：「改革之路很辛苦，也得罪不少人，我沒有選擇，因為我是總統。」然而執政兩年多，丟了5個邦交國，失去WHA參與機會，被撤回東亞青運主辦權，陸客外匯少了近800多億，加上單面撕毀軍公教的退俸契約，在社會製造了「不共戴天」的激烈情緒，最近又被爆養了一群東廠的公公們，這種慘狀只是「得罪人」而已嗎？

民進黨前主席施明德曾形容這個總統「最謎樣的總統候選人」，讓人看不透，因為她每說一件事，過去都有一個相反的行為紀錄。其實人有固定的行為模式，只要準確分析，就可看出一貫的精神人格。這裡先以北海道大地震為例，北海道是台灣人旅遊熱點，在關西機場淹大水後，那裡又出現地震，大批台灣旅客被困在兩地，按理各國元首第一時間會指定救援本國僑民，但這個總統卻立刻推文關切日本災民，還主動提議派出救援隊伍。日本首相安倍迅速回應，表示日本有能力救災，同時也致上謝意。

這清楚顯示，這個總統並沒有把台灣僑民的安全當成最優先，而是藉機跟日本博感情，同時還擺出提供救援的居高臨下姿態。台灣在民進黨的教育下，有不少人睡覺時都淌著被日本殖民的幸福口水，因此只要看到安倍和日本網友們致謝所產生的精神滿足感，會立刻遮住台灣僑民困境的痛苦，也可以掩蓋一大堆的施政挫敗。

其實上個月，馬尼拉大水災，死了幾十個人，4萬多人撤離。菲律賓是離台灣最近的窮國，日本則離得較遠的富國，國民生產總值是台灣的9倍，人均所得是台灣的3倍，科技、城市和社會管理都比台灣進步許多，這個總統眼睛看不到旁邊真正需要幫忙的窮鄰居，卻盯著隔更遠且比自己錢多9倍的富鄰居，還好心地說要掏腰包幫助對方。她對於援助真正貧困者其實興趣不大，在意的只是表面的姿態。問題是，這些都是空洞的。

這個總統過去做得最出色的工作就是談判，她帶著兩蔣時代創造的台灣力量去外面談判，她並非力量的創造者，卻要善用這個力量取得最有利的姿態，終其一生，幾乎都是這種行為模式。

這個總統遲至2004年才加入民進黨，在那之前無論她個人或家族都沒有參與反對運動，連在黨外雜誌寫一篇文章都沒有。在兩蔣政經穩定的時代，蔡氏家族炒地皮賺了大錢，現在這個總統卻帶頭清算兩蔣，何故？民進黨反18趴時，她還默默領了好幾年的18趴，何故？曾經要求貫徹核四建設工程的，現在卻成為反核領袖，何故？曾經成為廢死領袖的，選前又同意處決1名死刑犯，何故？說到底，這都是權衡局勢後的一種姿態，本質上非常功利，她沒有在深刻生命挫敗中所提煉的道德靈魂，因此不是終極價值的獻身者，而是個冷感的談判者，只會本能地找出自己最有利的談判位置。

這位一生從未煩惱缺錢的總統，表現的是超級的冷感，甚至散布到整個台灣社會，成為前所未有恐怖的冷漠現象，並延伸虐兒、凶殺等種種罪惡。這也解釋了，陳水扁和馬英九執政第6年才快速走下坡，這個冷感的總統2年就夠了。

(中國時報)