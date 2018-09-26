駐節邦交國 有請謝長廷們

2018年09月26日 04:11 中國時報 潘淙

外交部長吳釗燮在反駁台大蘇宏達教授的〈誰殺了外交官？〉時，稱酬庸大使是民主國家常態。但是我國的對外關係卻不是民主國家的常態，我們是需要打仗的，需要窮盡各種力量維繫邦交的，現今世界上哪個國家的外交官會像台灣一樣，幹得這麼辛苦，只要是駐節在有邦交國家就整天提心吊膽，生怕一覺醒來，邦交國就飛了。

個人強烈建議，將吳釗燮部長口中民主國家常態的酬庸大使，全數派往現在和台灣還有邦交的國家，總共17個，夠酬庸了吧！讓他們好好表現，去和中共鬥爭，維繫台灣的邦交。

例如，現在駐法代表吳志中，他是綠營權貴的兒子，就應該派往海地，因為海地也是法語系國家，剛好符合他的語言專長。大家都知道，海地是個又窮又髒又多傳染病的國家，如果「酬庸大使」能夠身先士卒，那才是真正的愛台灣啊！

現在的怪現象是，所有酬庸的代表都占了爽缺，像是駐日的謝長廷、駐德的謝志偉、駐法的吳志中、駐泰的童振源、駐希臘的郭時南、駐愛爾蘭的楊子葆、駐瑞士WTO的朱敬一，他們的駐在國都是已開發國家，生活水平高，同時又都是館長，薪資非常高，最重要的是還不用擔心有斷交的問題，因為都是無邦交國家了，如果這不是爽缺，什麼才是爽缺。

因為沒有斷交的問題，所以也無法考核他們的績效，整天就在搞關係，做國內接待。所以，應該給這些酬庸代表一個KPI，就是要求他們任內負責和這些國家建交，如果做不到就別去。像是現在台灣大費周章搞東京奧運正名公投，不如請謝長廷直接和日本談建交不就得了，還搞什麼公投。

今年7月我國駐非洲唯一邦交國史瓦帝尼大使陳經銓因壓力太大中風，倒在大使辦公室，現在還躺在醫院中，外交部不久後又派了一位資深的職業外交官接任大使的工作，他唯一的目標當然就是維繫邦交，壓力之大可想而知。為什麼這些艱鉅的任務都交給職業外交官，其實這個時候應該調動那些了不起的酬庸代表去駐節才對，看看他們有沒有能耐全力維繫住邦交。期待有一天不再看到都是職業外交官在邦交國含淚降旗，斷交走人。（作者為資深媒體人）

(中國時報)