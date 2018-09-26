2018年09月26日 04:11 中國時報 林清強

原本被視為一面倒的高雄市長選情，短短幾個月居然發生大變化，起初民調明顯領先的民進黨候選人陳其邁，已遭國民黨提名的韓國瑜追上，最近民調顯示韓、陳兩人支持度皆在誤差範圍之內，高雄選情會否翻轉？必是未來兩個月各界最為關注的焦點。

從民國87年至今，民進黨在原高雄市執政已足足20年，在原高雄縣更超過30年以上，也因為如此，高雄長期被認為是綠營的囊中物，只要贏得黨內市長初選，就幾乎是當選的保證，然而這一回因為韓國瑜的投入，高雄市的選情高潮迭起，成為全國最受注目的選區，並且隨著選舉投票日接近可看性愈高。

高雄市長選舉之所以出現20年來僅見的現象，有主客觀因素。以主觀因素而言，韓國瑜辯才無礙、能言善道，不時拋出讓人意想不到的話題引發熱議，諸如滷肉飯、太平島上市等，他並透過電視談話節目與網路傳播，進行有計畫的「空戰」，網路聲量大漲，成為最具話題性的候選人，也成了媒體競相邀約或追逐的目標，這是近年國民黨候選人所罕見的，既令人耳目一新，更吸引許多年輕選民的注意與喜愛。相對韓國瑜的活潑、親和，陳其邁形象保守並且背負父親因案入獄的包袱，主觀條件顯然遜於韓國瑜。

今年3月初，國民黨主席吳敦義經過內部排綠民調並徵詢地方民意後，屬意韓國瑜參選高雄市長時，韓國瑜一度陷入自己是「外地人」與「外省人」的窠臼而婉拒參選，但在選民熱情支持與熱烈期待下，韓國瑜自知無法逃避代表國民黨出征的責任，終而勇於承擔，並且輕鬆通過黨內初選。

目前來看，他決定參選高雄市長，非僅再創個人政治生涯高峰，更有機會為國民黨光復江山。

而就客觀因素言，除了中央執政不力引發普遍民怨，民進黨在高雄執政20年，主要著力於市容美化與活動舉辦，經濟產業幾無發展，重要道路充斥「素珠」（售租），即便是寸土寸金的捷運站旁亦復如是，多數年輕人都得離鄉背井至台中或台北工作，韓國瑜力打經濟牌，倡言要讓高雄成為「全台首富」，讓北漂的青年可以返回高雄，打動很多高雄人的心弦，也獲得廣大回響，愈來愈多市民因為「賺嘸食」，都有換人換黨的想法。

其實，陳其邁顯然也了解高雄發展的困境在經濟，他在民進黨市長初選時，於競選文宣中也明白指出「那些在外地工作的高雄年輕人告訴我，想回高雄，聽著這些心聲，我不斷思考如何幫年輕人實現夢想以及改變這座城市」，可見韓國瑜批評高雄在民進黨執政下變得「又老又窮」絕非是唱衰高雄，否則陳其邁豈非也是唱衰高雄？

高雄市長選舉結果，可謂是2018年選舉最具指標意義的一場選戰，韓國瑜聲勢大漲，西瓜效應勢將逐漸浮現，高雄市長也將進入激戰階段。而從過去選戰經驗來看，韓國瑜刮起的旋風有多大，西瓜效應就會有多大，藍綠孰勝孰負也就更清楚了！（作者為資深媒體人）

(中國時報)