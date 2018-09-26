2018年09月26日 04:11 中國時報 崔慈悌

這陣子為了所謂的「假新聞」，府院黨總動員，一方面大力宣傳對岸透過「假新聞」來動搖國家安全的手法有多可怕，一方面急急如律令地要祭出重罰和修法來威嚇散播者，讓人彷彿重回「匪諜就在你身邊」的戒嚴時代。

4、5年級的人應該還會記得，早年父母親常告誡孩子，隔牆有耳，不要亂講政府的壞話，「不然會被當作匪諜抓走」，沒想到，台灣解嚴已超過30年，民眾還得要恐懼，一不小心，就會被冠上「為匪宣傳」的罪名。

對岸頻繁機艦繞台、加速挖我外交牆腳，沒想到這些舉動沒嚇到民眾，卻嚇到政府神經緊繃，只要是不利政府的言論，就可能被冠上「假新聞」，不但要各部會疲於奔命地火速澄清，現在還要以威脅國家安全的名義的《國安法》來恫嚇。

這個月中，蔡總統才剛完成任內第2度的「復安專案」政軍兵推，不同於去年模擬對岸展開斬首行動，軍方火速將政府首長撤離，今年焦點則是在模擬共軍發動大規模網路戰，除了透過駭客散播病毒和木馬外，也透過散播假訊息來癱瘓我國金融、航空、產業等網路系統和社會治安。

根據國安會研判，國內目前各項基礎建設以及高階產業製程，都高度仰賴電腦網路，也因此成為共軍最可能採取的攻擊方式，威脅不下於軍事武力。

以民航機訂位系統為例，一旦出狀況，無法分辨訂位資訊和機票的真偽，人員進出管控就會被癱瘓，飛航管制系統的資訊錯誤更可能讓飛機互撞。

其實，這類的網路攻擊，不但可能來自對岸的網路，也可能來自友好國家的商業間諜、網路資訊竊取者，加強網路軟硬體的安全維護確有必要，但網路訊息和新聞的傳遞，人們有分辨的能力，政府也有澄清的管道，一旦構成違法，現有法令也可裁罰，祭出《國安法》真是「殺雞用牛刀」。

周厲王時期，殘暴無道，還不許百姓議論，為了控制言論，派人四處偵察人們的竊竊私議，民眾敢怒不敢言，厲王很高興地告訴大臣召公，「我已經消除這些對我的議論了」。

召公勸厲王「防民之口，甚於防川」，治言最好的方法就像治水，只有大開言路，讓民眾心裡想什麼就能說什麼，好的就實行，壞的防備，如果只想堵住民眾的嘴，民怨潰堤將難以收拾。

古代沒有網路，百姓編故事，透過串門子、說書、童謠發抒不滿，現在的傳播管道或許更迅速多元，表達不滿的目的卻是大同小異。要減少對政府的「假訊息」、「假新聞」，絕不是恫嚇大家「不要說」，而是拿出施政績效，讓不利政府的訊息，無論真假，都難撼動民眾的信心。

課綱教材一修再修，或許了解歷史的人已愈來愈少，卻無法改變堵塞言路多數沒好下場的事實，以史為鑑，政府還想硬幹嗎？

(中國時報)