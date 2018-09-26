音樂不設限 楊士弘揮動魔法棒

《哈利波特》電影集冒險與友誼於一身，感動深植人心。(牛耳提供)

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中國時報
／台北報導
台灣的旅美指揮楊士弘。（鄭任南攝）

由奧斯卡金獎電影配樂大師約翰‧威廉斯擔任配樂的《哈利波特》電影交響音樂會，即將在本周登場，音樂會裡擔任指揮，統籌影像、樂團與視訊工程人員的核心人物，正是來自台灣的旅美指揮楊士弘。

要觀眾盡情歡呼

「台灣的樂迷真是太拘謹了，希望在《哈利波特》電影交響音樂會上，徹底為你喜歡的角色歡呼，不要客氣！」楊士弘是不折不扣的「台灣郎」，他從小在台灣念音樂班，國小沒念完就移民紐約，從小提琴家蛻變成電影配樂指揮熟手，楊士弘說，「對音樂不要設限，都去嘗試，音樂會讓你的人生無限寬廣。」

楊士弘出生於馬來西亞，父親在華航工作，出生沒多久就帶著他與全家回到台灣居住，楊士弘後來就讀古亭國小音樂班，五年級移民美國，繼續習琴。他獲得茱莉亞音樂院學士與碩士學位，後在紐約州立大學石溪分校拿到博士學位。

從電影出發走向古典

楊士弘說，在校時就經常演奏小提琴也指揮，但畢業之後一個機緣開始指揮百老匯音樂劇《窈窕淑女》北美巡演，之後又開始嘗試擔任電影交響音樂會《魔戒》副指揮，開始學習如何與影像合作。

「電影配樂現在已經是很成熟的音樂型態，我不會認為這比較次等，透過電影音樂，我們把觀眾吸引進來，讓平常不會接觸古典音樂的人走進音樂廳。」楊士弘表示，培養下一代的樂迷，「這是我們這一輩音樂家該盡的責任。」

陸樂迷最愛史萊哲林

如果有機會選一種魔法？楊士弘想了一下，「那件魔法斗篷最好了，披來人就隱形，很好用。」楊士弘說，聽《哈利波特》音樂會就是要開心，「我記得在大陸演出時，樂迷八成都是史萊哲林學院迷，歡呼聲幾乎要把音樂廳屋頂掀了，不像其他地方大部分都是喜歡葛萊芬多學院。」

《哈利波特》電影音樂會將於9月27日在台北國家音樂廳演出第一集「神秘的魔法石」，9月28日與29日則將演出第二集「消失的密室」，音樂會將由長榮交響樂團與國立實驗合唱團現場演出。

(中國時報)

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