朱易歸化大陸 進軍北京冬奧

2018年09月26日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

今年年初全美花式滑冰錦標賽上，洛杉磯美籍華裔美少女朱易跳躍旋轉精彩俐落，技驚全場，拿下新人組女單冠軍。這顆冉冉升起的花滑新星最近歸化大陸，正式加入大陸國家集訓隊，準備為大陸隊披上戰袍進軍冬奧，為大陸爭光。

中國奧委會聘任了大陸唯一獲得女子單人花滑世界冠軍的「花蝴蝶」陳露為「晨路計畫」國家集訓隊主教練，替2022年北京冬奧培養花滑女單和冰舞選手，從集訓通知來看，第一批集訓隊員有6名，唯一的女單選手，便是2002年出生的華裔女將朱易。

年僅16歲的朱易今年1月拿下總分167.69分，創下全美花滑錦標賽新人組女單最高分紀錄，並以領先第2名高達35分的優異成績奪冠。她在美國已經嶄露頭角，將來可能成為滑冰女王華裔名將關穎珊第二。可是她毅然放棄了在美國發展的機會，回到大陸加入了集訓隊。

朱易的父親朱松純是世界著名電腦視覺專家，是哈佛大學博士及布朗大學應用數學系博士。他曾榮獲美國國家科學獎章，致力人工智能的研究，目前在加州大學洛杉磯分校任教。朱易就讀於洛杉磯的一所中學，由於父母定居美國，她也常年生活在美國。

自陳露之後，大陸女子單人滑冰，再也未能獲得國際大賽的獎牌，朱易代表大陸征戰北京冬奧，很有機會成為有顏值更有實力的新一代花滑女神。

朱易日前接受採訪時說，她7歲開始滑冰，從此愛上滑冰。朱媽媽很支持女兒滑冰，多年來每天接送小朱易到各個滑冰場接受訓練。她先前的教練透露，朱易彈鋼琴也很出色，誇她天資聰穎，很有前途，希望朱易保持最佳狀態，為下一屆奧運會做好準備。

朱易說：「滑冰就像一場心理遊戲。在比賽時，不要讓觀眾分散自己的注意力，是最難的部分。還有一定要耐受力，你會感到非常疲憊，我只是告訴自己，這將是我最後一次演出。只有一次機會。」

(中國時報)