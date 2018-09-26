進入世界系 反思戰爭與災難

2018年09月26日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

新銳藝術家陳依純透過個展《進入世界系：地球防衛少年》，反思面對無情的戰爭、災難、困頓，人類是否準備好奮力一搏？

近日，飽受壓力的外交官、救女兒的父親、救陌生人的年輕人、等不到男友歸來的年輕女孩…選擇以生命為代價面對挑戰的社會事件令人唏噓，但陳依純直言，一如鬼頭莫宏的漫畫《地球防衛少年》，每個少年輪流進入機械體中奮戰保衛地球，並以犧牲自我作終。「不拚，地球毀滅也是死；拚了，雖然也是死！」陳依純不諱言地說：「未來的世界，愈來愈如此。」

小時候在南投鄉下長大，陳依純記得世界便是觸目所及的山、煙嵐、簡樸的人們，「當時連看到電鍋都覺得好厲害」曾經她嚮往住到大城市中，直到她長大赴台北生活、念書，氣爆意外、黑道就住在隔壁、朋友參與社會運動被調查、監視的經驗，讓她意識到城市的不安全，也面對著生命中諸多恐懼。

在〈癒合-重建的記憶〉中，她訪問了台灣、丹麥、蘇格蘭、羅馬尼亞、庫德族等8人，將每個難忘的傷痛記憶以影音呈現，並以繪畫重新詮釋、回應這些受訪者的故事，而觀眾也在諸如被霸凌、被痛斥、哥倫比亞號太空梭失事、踩死蜻蜓等他人的記憶中，喚醒自己的傷痛。在〈神啊，請拯救我吧！〉則讓觀眾在祈禱室中看著螢幕裡的各國人問著「什麼是戰爭？」

(中國時報)