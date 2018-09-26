城市觀察 從交換日記出發

在行政院的理髮廳裡工作超過20幾年的許淑卿，「或許因為想起自己外出的女兒。」許家禎憶及初次與許淑卿以日記互動後，便讓許淑卿感動落淚而願意參與這項計畫。（許家禎提供）

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中國時報
／台北報導

座落於台北市的中央行政區，鄰近的象限涵蓋台北車站、條通街區、政府機關和華山草原，台北國際藝術村（簡稱TAV）過去鮮少向外開放，今年則打開圍牆，以《透明象限》採集計畫，讓民眾進入駐村藝術家的工作場域，並展示藝術家採集周遭日常風景的成果，甚而進行互動。

許家禎與李勇達首次合作的創作《讓我讀你》，同以書寫進行對城市的觀察，許家禎以自己的日記出發，並在TAV周遭走訪，希望邀請該區域在地人一起以分享日記形式，與他人互動。在行政院的理髮廳裡工作超過20幾年的許淑卿，「或許因為想起自己外出的女兒。」許家禎憶及初次與許淑卿以日記互動後，便讓許淑卿感動落淚而願意參與這項計畫。

除了許淑卿，許家禎也遇上一名街友施振煌，「過去對街友還是有些隔閡感，但實際接觸後發現，他和我們父輩面臨泡沫經濟的一代人都一樣。」許家禎指出，有些人跌得輕，但像施振煌這樣跌得重的，便一無所有，感慨回不去了！

許家禎與許淑卿、施振煌以交換日記形式，完成了3份日記，並將於29日起的展出期間，由3人與民眾互動，進行「占卜」，參觀者隨意翻起日記一頁，由書寫者解讀，或許與書寫者的心境會產生意外的共鳴。

為採集而特別讓自己進入條通的酒店，以「變成他們一員」的心態觀察環境的倪瑞宏，在現場雖無法拍照，回家後卻憑著記憶畫出那樣的環境氛圍，創作《女服務員圖》，她指出，在腦中印象最深刻的是燙著金邊的名牌「在身份證被扣壓的情況下，那是一種新的、忘了白天的我，全然新的身分。」

混雜著香水與香菸味的空氣是揮之不去的低氣壓，倪瑞宏表示：「那是一個會讓人想逃離的環境」人人不知自己該做什麼的絕望感，卻又與時下台北年輕人的精神狀態吻合，讓她以此作品思考販賣曖昧對當代人的意義。

(中國時報)

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