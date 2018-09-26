江明學染毒 白冰冰痛心

2018年09月26日 04:12 中國時報 林淑娟 、 洪秀瑛 、 許雅淳 報導

57歲歌手江明學25日凌晨持毒被捕，今年7月白冰冰曾邀他上《冰冰Show》，他騎單車參加錄影途中自摔，縫了上百針，事後復原還上節目團聚；白冰冰昨無奈表示，原來他當時騎車跌倒是有跡可尋，應是他自己恍神，後來上節目時講話也有些跳針，「原來是這樣（指吸毒）！」

白冰冰認為演藝圈環境已夠嚴峻，大家都沒什麼機會，每次發生狀況的藝人都會說「請社會大眾再給我一次機會」，但藝人理當先作好的榜樣，沒有自暴自棄的理由，「我很痛心、生氣，聽到消息手都涼了」。她表示不會幫任何犯這種錯的藝人說情，因為老天爺給的機會都是公平的。

向娃嘆毒品氾濫

張菲（菲哥）曾在淡水看到江明學在唱歌，當下就把身上的1000元掏出來給他，因為打賞的帽子是空的，「這麼大牌的人，在淡水河邊唱歌，給1萬塊也不夠。當時我們還聊了一下天，他也沒有自卑的感覺。」菲哥感嘆江明學看似忠厚、守本分，「怎麼會禁不起誘惑呢？」

葉璦菱8月曾與江明學在台中開唱，當時在後台閒聊，她完全沒發現江有任何異狀：「他跟我們聊天很樂觀，聊到大家出道到現在都沒什麼變。」她對江近年放下身段變成街頭藝人十分敬佩，曾在台北的地下街遇到江明學，她當場投錢給他，告訴他：「加油！」

向娃覺得才華洋溢的江明學很可惜，「是不是因為他當街頭藝人這段時間要克服很多問題，像是心態，我有次經過也默默投錢給他，不想造成他心裡不舒服。」她鼓勵江勇敢認錯，也感嘆台灣毒品氾濫，晚上運動回家經過東區夜店常聞到大麻味，她呼籲政府加強查緝，杜絕毒品氾濫。

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(中國時報)