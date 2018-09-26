孟庭葦仙氣登秋晚 難忘澳洲嗑餃過節

孟庭葦以「月亮公主」之姿登上央視中秋晚會獻唱。

友善列印
中國時報
報導
孟庭葦和兒子感情極好，工作離家一周天天和兒子視訊。（翻攝自臉書）

「月亮公主」孟庭葦今年受邀出席央視中秋晚會，應景演唱經典招牌歌〈你看你看月亮的臉〉，甜美嗓音勾起許多遊子歌迷的思鄉之情，搭配她仙氣十足的服裝，不少網友都驚歎她依然不變的甜美與輕柔。

孟庭葦1991年演唱〈你看你看月亮的臉〉創下超高銷售紀錄，2005年改編新版，13年後她又重新編制第3種風格「新版中國古風版」，並在今年央視秋晚首次公開演唱；央視秋晚結束後，她又馬不停蹄趕往西寧工作，直到周末才能回家，足足1周不在家的她，只能天天和寶貝兒子視訊傳情。

青海旅遊難進食

今年她因參加央視秋晚，笑說發現原來在大陸過中秋是沒有吃柚子的習俗，「但是當地的工作人員很貼心地去超市買了兩顆大柚子，讓我們在工作的空檔也能過中秋。」

長年茹素的她中秋節不烤肉，但表示去年曾度過一個難忘的中秋：「因為帶著孩子到澳洲去念書，所以第一次在異國過中秋，且當地朋友熱情邀約一起過節，結果一進門是餃子大餐，而且是各式各樣的素餃子！」

她日前和朋友前往青海旅遊，首度體驗聞名各地的玉樹賽馬節，但到了青海因高原反應，頭痛嘔吐了2天無法進食，只能吸氧氣；2020年適逢她出道20周年，唱片公司已陸續替她規畫新作品及巡迴演唱會。

(中國時報)

宋楚琳〈Truly〉 冬裝拍MV熱壞 翔翔宜柏「放牛班」自立自強

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。