孟庭葦仙氣登秋晚 難忘澳洲嗑餃過節

2018年09月26日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

孟庭葦和兒子感情極好，工作離家一周天天和兒子視訊。（翻攝自臉書）

「月亮公主」孟庭葦今年受邀出席央視中秋晚會，應景演唱經典招牌歌〈你看你看月亮的臉〉，甜美嗓音勾起許多遊子歌迷的思鄉之情，搭配她仙氣十足的服裝，不少網友都驚歎她依然不變的甜美與輕柔。

孟庭葦1991年演唱〈你看你看月亮的臉〉創下超高銷售紀錄，2005年改編新版，13年後她又重新編制第3種風格「新版中國古風版」，並在今年央視秋晚首次公開演唱；央視秋晚結束後，她又馬不停蹄趕往西寧工作，直到周末才能回家，足足1周不在家的她，只能天天和寶貝兒子視訊傳情。

青海旅遊難進食

今年她因參加央視秋晚，笑說發現原來在大陸過中秋是沒有吃柚子的習俗，「但是當地的工作人員很貼心地去超市買了兩顆大柚子，讓我們在工作的空檔也能過中秋。」

長年茹素的她中秋節不烤肉，但表示去年曾度過一個難忘的中秋：「因為帶著孩子到澳洲去念書，所以第一次在異國過中秋，且當地朋友熱情邀約一起過節，結果一進門是餃子大餐，而且是各式各樣的素餃子！」

她日前和朋友前往青海旅遊，首度體驗聞名各地的玉樹賽馬節，但到了青海因高原反應，頭痛嘔吐了2天無法進食，只能吸氧氣；2020年適逢她出道20周年，唱片公司已陸續替她規畫新作品及巡迴演唱會。

(中國時報)