Lara網路交友 才配對慘遭封鎖

Lara自曝曾經歷一段單戀，至今仍未走出情傷。

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中國時報
報導

梁心頤（Lara）推出新歌〈最愛的痛〉，詮釋悲傷脆弱的歌曲意境。目前感情空窗的她，朋友推薦下載交友軟體，她用自己的本名和宣傳照，在介紹中還附上新歌試聽，5分鐘之內就有300多位網友留言，經過了約會條件比對也有3位男士符合。

沒想到當她正開心時，帳號竟被檢舉封鎖，原因是不實假帳號被撤銷，讓她傻眼，也不知向誰申訴，只能和這3位才認識1小時的男士大嘆無緣。

Lara自曝曾有過一段虐心單戀，對方沒那麼喜歡她讓她相當痛苦，後來她專心工作，並刪掉所有的手機對話斬斷情絲，但她至今未走出情傷，也希望早日找到一份持久不變的真心。

梁妍熙掌鏡MV

新歌〈最愛的痛〉靈感來自曾罹患「暴食症」，因在意體重，在人前不敢吃東西，回到家後才靠吃來紓壓，還不斷的在跑步機上跑步來消耗卡路里，導致膝蓋受傷。她表示雖然這些行為能暫時逃避現實，但最終會變成絆腳石，阻擋自己活出更自在的人生。

MV由Lara的親姊姊梁妍熙掌鏡，一鏡到底拍出暗黑心情寫真，從走進酒吧喝酒到被人搭訕想動粗，後來情緒大爆發搶酒吧駐唱歌手的吉他，甚至最後還把吉他砸毀。Lara目前正為11月11日的演唱會積極宣傳練歌，購票請洽KKTIX與全家便利商店。

(中國時報)

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