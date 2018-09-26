周潤發魅力 郭富城無法擋

郭富城在電影裡飾演造假天才，考驗天王細膩的演技。

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中國時報
報導
周潤發（右）演技一流，郭富城也看得入迷。

第31屆東京國際影展25日公布競賽片單，由周潤發、郭富城雙影帝主演的《無雙》入選「World Focus」單元，而暌違台灣觀眾多年，兩度獲得金馬影帝的郭富城，更將在下周偕導演莊文強一同旋風訪台，為電影在台上映催票房。

郭富城對自己在片中表現相當要求，不單在接演前努力研究劇本，甚至在訪談時自曝開拍因一場在泰國的演出不夠完美而不開心，直言：「其中有一天要到海外做表演，回來一大早我就要拍一場重頭戲，誰知道演出就失準，」最後趕在布景拆除前跟導演商量重拍，前後補拍了3次才滿意收工。

《無雙》10月上映

郭富城表示電影拍攝時，自己招架不住周潤發的魅力：「戲中有3場槍戰，發哥的角色需要不停開槍，他一早到片場就會找教練學開槍，這次會呈現《英雄本色》中小馬哥形象，再帶點《縱橫四海》的瀟灑浪漫，我完全無力反抗。」他非常專業表示，當兩人投入劇中角色對戲時，會拋開對前輩的謙虛。

莊文強劇本的燒腦程度，也讓女主角張靜初笑說：「我經常到現場發現我跟昨天演的已經不是同一個角色了！」就連周潤發在電影裡的角色「畫家」也是性格撲朔迷離，一方面對郭富城扮演良師益友，另一方面卻流露狠勁，簡直是兩個身分。《無雙》10月5日在台上映。

(中國時報)

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