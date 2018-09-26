張菲：自由了 還我河山

2018年09月26日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

綜藝天王張菲（菲哥）蟄伏6年半再復出主持的《綜藝菲常讚》，播滿3季、9個月後，本周六（29日）將播出最後一集，25日是他最後一次進華視錄影。菲哥以平時騎重機的帥氣裝扮現身，表示這就是離開舞台後的「張菲真實生活樣貌」，他藏起不捨情緒，表示之後會先痛快地玩，豁達地說：「我自由了！還我河山！從今以後，天涯海角任我遨遊，以後大家只能捕獲野生菲哥了！」

菲哥很感謝華視前總經理郭建宏找他復出，原本他提出許多外景實境節目企畫，如跳傘、潛水、海上帆船等「菲哥趴趴走」內容，但若照他的規畫，每集製作費可能要破200萬「人民幣」。他也知電視圈不景氣，經50次的開會，才決定回歸傳統綜藝路線，已與他當時想做的南轅北轍、甚至「走鐘」了；他原就跟製作單位談好主持1年，如今主持9個月，他不訝異，也算寫下美好回憶。

打趣勝券在握

不管還有沒有節目，菲哥表示下周登場的金鐘獎都是屬於藝人的一天，也是藝人追求的肯定與目標，「不去太小氣了」。至於必須與徒弟胡瓜等人同台競爭，他說這是場美麗的競爭，自己只是出道較早，他們青出於藍勝於藍，能同台競逐是浪漫、美麗的一件事，雖然結局一定有人心碎，但心碎也是甜蜜，因為至少也是死在自己人身上，「當然希望他們還是死在我手上啦！」

(中國時報)