范少勳 浪漫只做不說

2018年09月26日 04:12 中國時報 李承陽 專訪

范少勳明年大銀幕作品除了有《樂獄》，還有熱血運動片《下半場》。

24歲新生代演員范少勳，拍攝BL劇《越界》竄紅，接著他從《越界》越到《樂獄》，登上大銀幕演出年輕受刑人，在片中演出邪氣十足的「鬼哥」，個性陰晴不定，戲外他則是心思細膩的大男孩，曾為愛當了1年多的工具人。

范少勳外型陽光，喜歡女孩外型乾淨、清新，最好是要雙眼皮，「就像水原希子那樣有種鄰家女孩的感覺。」聊到情史，他分享高中有一段深刻且難忘的失敗經驗，當時單戀一位女同學，幫對方做筆記、補習數學科、陪送回家、買早餐獻殷勤，他苦笑說：「拜託，男生都做到這樣女生怎麼可能不知道。」

他的情意最終還是傳達給了女方，但對方竟告訴他：「我不希望我們的友情變成愛情。」瞬間他心裡的小宇宙爆炸，卻只能在心中吶喊：「妳不希望變愛情，但我想！」後來那位女同學跟他朋友交往一陣子，如今也分手了，但大家都還是朋友，范也會嘴賤虧一下她：「我就說嘛！當時沒有跟我在一起就錯了。」

《Girl愛女生》揭祕

他心思非常細膩，跟女生交往時會注意細節，像是對方逛街試穿衣服喜歡卻沒有買，他就會找時間偷偷繞回店裡買，最得意的是曾騙女友說家裡的燈壞了，拿下燈罩時裡面藏著祕密禮物，他說：「肉麻的話不會說，浪漫的事很會做。」精彩內容全文請見10月1日出刊的10月號《Girl愛女生》雜誌。

(中國時報)