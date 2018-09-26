罹癌者40％死於營養不良

台灣腸癌病友協會理事長陳鴻華。

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中國時報
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一名高齡80歲的老婦，長期吃素，飲食清淡，但半年前因肚子痛到沒食慾，體重下降15公斤！在家屬陪同下就醫，原來是罹患大腸癌第三期，腸子裡充滿癌細胞造成腸阻塞，才會食不下嚥。

經手術切除癌細胞後，老婦除口服藥治療，為避免體重下降也積極攝取營養品，醫師建議飲用全植物萃取完整營養素，來補充術後營養，因為是全素飲品，老婦也很安心，漸漸地病情控制得宜，體重恢復、氣色也比術前好，之前來看診時還要坐輪椅，現在出門已可自行走動。

收治以上案例的「台灣腸癌病友協會」理事長暨高雄長庚紀念醫院大腸直腸外科教授陳鴻華表示，癌症治療效果與病患的營養照護密不可分，由於癌細胞會產生誘導發炎的細胞激素，增加蛋白質及脂肪的解體，導致異常代謝，能量及營養素過度消耗，若治療過程中患者有營養狀況不佳、發生惡病質的情況，就無法繼續進行化療和其他治療。

隨療程供給足夠營養，將成為後續療程或手術是否成功的重要因素。一般癌友，可補充全植物萃取完整營養素的低醣、優脂、高蛋白，且含天然胺基酸、抗氧化有機硒的成分。研究顯示，飲用後人體吸收率高達98％，攝取均衡、足夠的熱量及營養，能迅速補充癌友體力、促進新陳代謝，並預防肌肉流失及免疫低下。

陳理事長表示，癌症患者應及早規畫營養照顧計畫，積極補充營養是掌握抗癌的關鍵；在癌症患者中有高達40％的患者是死於營養不良而非癌症本身，因此更需正視營養介入治療的重要性。

(中國時報)

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