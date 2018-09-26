蔡依林穿GUCCI超有戲

2018年09月26日 04:12 中國時報 陶福媛 報導

跨越性別的男模手拎米老鼠包，一連串的跨界和衝突符碼，更添趣味。（GUCCI提供）

渡邊直美之前穿GUCCI被外國酸民譏笑，卻以高EQ回應各種體型都能享受時尚而被讚爆，這次穿品牌的經典雙G LOGO外套出席大秀。（GUCCI提供）

GUCCI首度在巴黎時裝周發表新裝，備受時尚圈注目。（GUCCI提供）

小S受《ELLE》雜誌邀請前往巴黎看秀，雖沒趕上GUCCI，但仍以品牌寬鬆的輕便男裝登機，為她的「機場時尚」定調。（ELLE雜誌提供）

GUCCI時裝秀向來話題十足，模特兒肩上的鸚鵡十分吸睛。（GUCCI提供）

義大利精品GUCCI首度在巴黎時裝周發表新裝，挾著時尚圈的高人氣，以及蔡依林、渡邊直美等熠熠明星的加持，讓這場首度登上巴黎時尚周的GUCCI大秀備受注目，同日登場的法國精品莫不黯然失色。

扮英文老師 看上男士小泳褲

蔡依林穿GUCCI早春花朵刺繡亮片金裝，搭配墨綠色琺瑯虎頭裝飾鍊帶包出席盛會，鼻樑上掛著大大的金絲邊眼鏡，頗有昔日「英文老師」的氣勢。蔡依林笑說，她對這一季充滿戲劇感的新服很感興趣，搭配性很強的皮包配件也讓她吸睛，尤其喜愛男士泳褲外搭的造型，認為應該很適合她舞團的男舞者。

GUCCI登上巴黎時裝周的首秀，選在巴黎的Theatre Le Palace劇院登場，以此作為向法國文化致敬三部曲的最終章，Le Palace劇院在70年代、80年代是巴黎相當知名的夜總會，Disco五光十色的聲光效果，完美呼應這一季GUCCI春夏新裝的戲劇主題，現場還邀請法國女星珍柏金在現場高歌，更添法式風情。

異元素混搭 營造獨特美感

這一季的GUCCI新裝以跨越性別、橫貫古今等衝突元素混搭，靈感源自義大利戲劇大師李奧（Leo de Berardinis）與佩拉（Perla Peragallo）前衛實驗的劇場創作，為這場服裝秀更添戲劇張力，充滿神祕詭異的時尚氛圍；品牌創意總監Alessandro Michele以70年代高調誇張的厚肩墊、華麗的亮片珠飾和流蘇、彩色皮草大衣等，以及GEEK時尚不可缺少的書呆子眼鏡，透過異元素的混搭，從一片混亂當中營造獨特的美感，而普普風的桃莉巴頓肖像毛衣、可愛的米老鼠包、渾身GUCCI雙GLOGO的男裝，更是一連串的小驚喜。

(中國時報)