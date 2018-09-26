台灣大打造戶外百老匯

2018年09月26日 04:12 中國時報 陳大任 報導

台灣大總經理鄭俊卿表示，這次演出版權授權金創史上最高，但仍不惜成本，就是要讓這場年度盛事更有看頭。（蘇蔓攝）

台灣大日月潭花火音樂會已連續舉辦10年，歷年參與人數累計超過26萬人次，今年將於10月20日登場，有別以往將以「歌舞線」為主題，除了邀請能量歌姬李佳薇、星光大道Man哥張心傑外，更加入台灣藝術大學舞蹈系同學的演出，以創新的歌舞方式，融入電影、音樂劇元素，預期將吸引更多民眾參與。

版權授權金 史上最高

台灣大總經理鄭俊卿表示，為了呼應近年風靡全球的音樂歌舞電影浪潮，今年特別以「歌舞線」做為主題，將電影一幕幕令人驚豔的歌舞場景，搭配音樂帶動的情感渲染力，包括《樂來越愛你》、《大娛樂家》都是叫好又叫座的口碑好片，而且這兩部電影都在myVideo上架當月就登上付費電影排行榜冠軍。今年台灣大再度自我突破、加入創新元素，打造百老匯等級演出規格，並邀請頂尖歌手、樂團及舞團，雖然因此演出版權的授權金為史上最高，但台灣大不惜成本，就是要讓這場年度盛事一年比一年更加精采、更有看頭！

樂興之時管絃樂團指揮江靖波表示，百老匯經歷超過一世紀的淬鍊，是電影之外最主流的綜合性娛樂藝術。今年以不著痕跡地方式做總覽，從歌劇《卡門》、《阿萊城姑娘》開始，一路銜接至現代歌舞劇伯恩斯坦的《西城故事》以及《憨地德序曲》，乃至瑞典國寶樂團ABBA經典《Mamma Mia!》、韋伯代表作《貓》，以及歌舞劇電影《樂來越愛你》和《大娛樂家》，再加上華文世界的《如果愛》、《搭錯車》。不僅向經典致敬，更大膽提出新意、另闢蹊徑，是這次表演的最大挑戰。

免費入場 變裝趴踢同樂

今年台灣大日月潭花火音樂會仍不忘關懷社會公益，邀民眾捐款支持「社團法人中華小腦萎縮症病友協會」，為台灣數百個「企鵝家族」注入勇敢向前邁進的能量。10月20日當天，只要在音樂會現場捐款予「社團法人中華小腦萎縮症病友協會」單筆滿500元以上，即有機會抽中由雄獅旅遊獨家提供的「台東富野度假酒店平日住宿券－雙人房含早餐」、「花博行程雙人行」、「西堤雙人餐券」等豐富大獎。

台灣大表示，音樂會將開放民眾免費入場，當天更有變裝趴踢活動，並邀民眾一起扮裝同樂，只要打扮為《樂來越愛你》、《大娛樂家》、《貓》等電影的指定角色，並在服務攤位完成報到，前200名不僅可入座搖滾區，還能免費獲得限量明信片。

(中國時報)