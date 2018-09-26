歐洲輕珠寶平價搶市

喬治傑生2019年度紀念純銀煙水晶、紫丁香水晶項鍊，8900元起。（GEORG JENSEN提供）

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中國時報
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法國輕珠寶蕾香榭Les Georgettes by Altesse寬版鸚鵡紋手環，銅鍍K金，5360元。（蕾香榭提供）
法國輕珠寶蕾香榭（Les Georgettes by Altesse）登台。（蕾香榭提供）
喬治傑生復刻2000年度紀念18K黃金藍拓帕石項鍊，6萬6000元。（GEORG JENSEN提供）

輕珠寶的高CP值容易入手，廣受消費者喜愛。丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）2019年的年度項鍊即起登場，粉絲千萬不要錯過。法國夫人最愛的輕珠寶品牌蕾香榭（Les Georgettes by Altesse）即起登台，首店落腳台北SOGO復興館。

喬治傑生自1988年推出年度項鍊之後，迄今已是第32年，2019年的HERITAGE年度紀念項鍊以紫丁香水晶為主石，台灣則獨家推出煙水晶主石和亞洲市場獨賣的綠瑪瑙主石等多種款式，珍藏生命中的美好紀念。另外為歡慶2000年時大賣的千禧紀念項鍊，喬治傑生推出18K黃金鑲嵌藍拓帕石的奢華版項鍊，即日起開放預購。

深愛法國總統夫人布莉姬（Brigitte Trogneux）喜愛的輕珠寶品牌蕾香榭（Les Georgettes by Altesse）即起登台，主打商品為純銀鍍金的寬版手環，在歐美短短兩年內就賣出50多萬只，以高CP值的平價策略贏得消費者的青睞，即起落腳SOGO復興館。

(中國時報)

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