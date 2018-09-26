巴黎車展 雙B爭鋒比性能

Mercedes-AMG A 35 4MATIC將是賓士在巴黎車展的亮點之一。（Mercedes-Benz提供）

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中國時報
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Mercedes-Benz今年在巴黎車展的攤位同時融和科技與美感。（Mercedes-Benz提供）
BMW將展出8系列雙門轎跑車。（BMW提供）

巴黎車展向來是各品牌重點車款的展演舞台，Mercedes-Benz將一口氣發表B-Class、GLE兩款新車，而剛推出的A-Class也將發表性能版Mercedes-AMG A 35 4MATIC；BMW則有一口袋的跑車要亮相，包括全新Z4、8系列及M5 Competition。

台灣賓士近期才推出全新改款的A-Class，不僅話題十足，全新的MBUX更是智能科技的最新應用，但新車推出的腳步不停歇，德國總部已預告Mercedes-AMG A35 4MATIC會是巴黎車展的新亮點，此車採用全新開發的2.0L引擎，可榨出306hp最大馬力，AMG工程師還做了全面的調整，也許外人不容易一眼分辨出A-Class和A 35 4MATIC，但性能表現可是天壤之別。

BMW今年巴黎車展也有許多性能車，主角是雙座敞篷跑車Z4，此車擁有運動化的外觀，被賦予全新的設計語彙，其中性能版Z4 M40i的0-100km/h加速可在4.6秒內達成，是款具備強烈駕駛樂趣的新車。另外，8系雙門轎跑車中配置全新V8引擎的M850i xDrive Coupe也將首度亮相。

(中國時報)

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