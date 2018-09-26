中山站美食街回歸 未開幕就湧人龍

2018年09月26日 04:12 中國時報 郭家崴 、 石欣蒨 報導

新光三越台北南西店三館7F VCE麻將瓜瓜，櫛瓜削成條狀，搭配舒肥法低溫烹調雞肉絲，口感清爽、鮮嫩，190元。（郭家崴攝）

新光三越台北南西店三館B1「夢想實現一燈」昨人氣最旺，用餐時段擠滿人潮。（方濬哲攝）

統一時代百貨台北店的狸小路食堂特製大阪燒，原價200元，10月6日限定優惠特價180元，當日限量200份。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的八騰章魚海鮮串，原價110元/串，特價2串200元。（統一時代百貨台北店提供）

新光三越台北南西店三館7F入口處由陳瑞憲設計團隊設計師劉會手繪牆面，藉由三館美食列車帶領消費者周遊列國品嘗美食；門上還有中西門神，融合台灣元素。（方濬哲攝）

新光三越台北南西店三館B1「夢想實現一燈」築地海鮮盛盒冷麵，限定1個月推出，原價480元、特價380元。（新光三越提供）

新光三越台北南西店三館B1「J.J. Wagyu Burger」J.J.特製和牛漢堡排飯240元。（方濬哲攝）

捷運中山站缺乏百貨美食街，每到用餐時間總讓周遭小店人潮擠爆，現在終於出現美食街新選擇。新光三越台北南西店展現「食」力，三館B1新改裝為美食街，與7樓共引進22家餐廳、小吃店於昨日（25日）開幕，與麵屋一燈同體系的「夢想實現一燈」最具人氣，前晚9時已有人排隊，為了搶僅限5名的社長簽名紀念碗，加上「老鼎旺功夫銷魂麵」等排隊店，首日人潮上看5000人、業績雙位數成長。

米其林vs高CP值美食

10家全台或北部首發店中各個來頭不小，有米其林一星拉麵主廚森住康二新創的「四季飯麵食堂」，以法式料理與日式拉麵的美食經驗，融合日式洋食與和食，打造猶如日式居酒屋的全新品牌與店型；還有米其林一星三元韓式花園全新品牌「饌美」、奢華系的和牛漢堡「J.J. Wagyu Burger」、漁港直送高CP值的「祥富水產沙茶火鍋超市」。

日本平價牛丼店「松屋Matsuya」因店家要求食材、醬料和服務原汁原味比照日本，改至28日開幕，預料屆時會再爆人潮；台北東區加州衝浪服飾店VAST跨足餐飲成立的「VCE南加州餐飲生活概念店」首次進百貨，以健康無毒創意料理吸引25歲以上年輕族群。30日前於三館B1美食街使用貴賓卡APP過卡消費滿500，可兌換限量renova彩色香氛紙手帕2包。

統一時代百貨台北店的「日本屋台美食文化祭」即日起至10月10日在2樓夢廣場開跑，現場不僅以日本祭典氣氛打造布置，還集合了日本多款道地如鯛魚燒、醬油糰子、大阪燒、鰹出汁玉子燒等美食，更將由職人現場製作，另外少不了多種釣溜溜球、卡通面具，以及日本祭典必備的浴衣體驗；10月8日前更有官方Instagram活動，即有機會獲得「雙人美食免費兌換券」，在夏末體驗最道地的日本祭典氣氛。

(中國時報)