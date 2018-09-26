松屋登台 日式丼飯燃戰火

松屋台灣周五（28日）將正式開幕，經典牛丼69元起。（松屋官網提供）

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吉野家菜色樣式豐富，例如有依季節限定的在地化東坡丼，套餐169元。（吉野家提供）
松屋在官網搶先曝光在新光南西三館B1的店內照。（松屋官網提供）
すき家（Sukiya）目前在台展店約30間，牛丼與咖哩最為熱銷。（すき家提供）
すき家丼飯的尺寸有分迷你碗至中碗、大碗等，滿足不同食量的客群。（すき家提供）

受到觀光客、留學生大好評的日本知名平價丼飯「松屋」正式來台，在經歷低調的一年籌備過程後，將正式於本周五（28日）在新整修的新光三越南西三館B1開幕，營業時間配合百貨，非24小時營業；並打出中碗牛丼價位69元，相比日本販售320日幣（約90元台幣）便宜許多，價位力拚對手Sukiya，而使用投幣式點餐機，也節省人力需求，預計當天將掀起排隊炫風。

身為日本三大丼飯霸主的松屋，相比Sukiya、吉野家較晚進軍台灣。松屋在日本已成立31年，超過1100多家分店；據日本媒體表示，松屋等平價丼飯品牌因價格便宜、環境安靜不吵雜，受到喜歡獨自用餐的廣大上班族喜愛，被稱為「單身客的最愛」，加上早餐定食豐富，提升品牌優勢。不過台灣松屋因配合百貨時間，早餐定食是否供應，目前尚未公布。

深耕台灣的吉野家表示，吉野家在台灣在地化已久，且幾乎每個月都會變換新品，也有季節限定系列，雞丼、牛丼、豬肉丼都一應俱全，加上店數充足，無懼市場變化；Sukiya來台展店4年，目前全台店數約30間，尖峰時間還是能看到排隊狀況；代理商台灣善商公司表示，台灣人和日本人喜好口味差不多，會依不同區域調整營業時間與菜單，未來也將持續拓點。

(中國時報)

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