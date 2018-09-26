2018年09月26日 04:11 中國時報 聞天祥

史丹利庫柏力克的《鬼店》曾在金馬影展，與研究該片的紀錄片《鬼店之237號房》一起播放。（本報資料照片）

最近為影展忙到天昏地暗，自以為有趣地學起傑克尼克遜（Jack Nicholson）在電影《鬼店》（The Shining,1980）裡的台詞：「只有工作，沒有玩樂，快讓傑克變笨了。」其實這些話在片裡並沒被「講」出來，而是打字在數百張的紙上（可憐作這份苦工的幕後人員）。仔細想想，這番光景恐怕更接近截稿日逼近的寫作夢魘吧！而這部由史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）執導的老片竟然要上戲院了。

《鬼店》當年在歐美推出時，評價兩極。首屆金酸莓獎甚至提名庫柏力克、雪莉杜娃（Shelley Duvall）角逐年度最爛導演和女主角（結果反而顯示自己品味才糟）！史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）也曾說他第一次看的時候並不喜歡，之後卻像上癮一樣至少看了25遍。從新片《一級玩家》（Ready Player One,2018）引經據典的致敬程度看來，所言不虛。這也說明了《鬼店》的怪奇與魅力。

雖然改編自史蒂芬金（Stephen King）的小說，穿著恐怖類型的外衣，但這部描述作家攜同妻兒看管一家在冬季關閉的度假飯店、順便寫作，卻在封閉環境裡走火入魔的故事（另外還有飯店過往發生的慘案以及作家兒子具備的「閃靈」天賦），被導演大刀闊斧修改後，反而距離類型電影簡單但緊密的邏輯愈來愈遠；而那些原本被視為瑕疵的謎團，卻成為日後影迷樂此不疲的功課。

例如紀錄片《鬼店之237號房》（Room237,2012）各種鉅細靡遺又天馬行空的推論（印地安原住民、猶太與納粹、登月計畫都被指涉）就是一例；但另一部紀錄片《我曾侍候過庫柏力克》（Filmworker,2017）的主人翁、庫柏力克的長期助理李昂維塔利（Leon Vitali）則曾反駁這些解釋百分之七、八十都是穿鑿附會。但誰曉得一輩子嚴謹有加的大師，是不是故意留下這些線索或縫隙的啊？

而最悶的應該是原著作者史蒂芬金。

庫柏力克不用他的劇本就算了，後來還找了另一位小說家黛安強生（Diane Johnson）來合寫。史蒂芬金也不想扮啞巴吃黃連；他對電影的不滿，眾所皆知。自己還大費周章在電影推出17年後，全程參與製作了電視迷你影集《史蒂芬金之鬼店》（The Shining,1997），一副深怕不忠於原著的模樣。到頭來卻只是更加深庫柏力克電影版的經典地位。

這種苦，安東尼伯吉斯（Anthony Burgess）更早就嘗過。因為同樣由庫柏力克執導的《發條橘子》（A Clockwork Orange,1971）與原著大相逕庭的布局，及其夾帶爭議與大膽的好評，讓不少因影片慕名而來的讀者（觀眾）誤會了小說作家的原意。

說青出於藍嘛！可能有人不以為然。但文學與電影的建交，這類糾纏永遠牽扯不完。無可否認，今日《鬼店》的盛名，電影是蓋過小說了。除了高度風格化的表演，庫柏力克對時間邏輯、空間觀念、聲音影像的獨到見解，以及教科書級的攝影機運動，都讓這部不甚標準的恐怖片，有著非凡的內涵與外觀，即使有人覺得無聊、欠缺感官刺激，卻累積了愈來愈多死忠追隨者。

然而這部電影在台灣可謂命運多舛。

有一說它長年被禁演。但根據報載，它在1983年4月理應上過片，除非臨時被抽掉。因為我還查得到當時民生影話有評論指其「絕對具備著不同於一般廉價恐怖片的藝術性，卻被那些有瑕疵的靈鬼情節損害了」（指其難以理解的結局及對閃靈能力的描述）；同時，第175期的世界電影雜誌也有《鬼店》的要目；記者孟莉萍、楊士琪也在當時報端的院線新片介紹提及「叫人想不通這樣一部恐怖至極的電影，為什麼會被列為『普』級」？

依此推斷，即使晚了快三年才得以上映，當時放的《鬼店》也不可能是完整版。先不論男主角追殺妻兒的情節或是血漿瀑布從電梯傾洩而出的景觀，光是那場浴室美女三點全露與主角擁吻後化為腐身老嫗的場面，應該就被直接宣判出局了。這或許也是本片DVD延宕多年的原因吧？

依目前電檢尺度，《鬼店》實在沒理由不能問世。諷刺的是，影迷這些年在影展或戲院看了一部又一部與它有關的電影，它卻姍姍來遲。原本被視為模稜兩可、故弄玄虛的鬼片，如今擠身殿堂神作，這當中的變化，也夠令人玩味了。

(中國時報)