渾身都是寶的渾頭小道士

2018年09月26日 04:11 中國時報 郭箏

今年年初，這個小渾頭還只會掃地、煮飯、洗衣服，怎麼到了四月，竟然成了渾身都是寶貝的國師？

他哪裡曉得莫奈何在這三個多月裡的奇遇，比別人十輩子加起來還要多！

他若知莫奈何背上的葫蘆裡還住著一隻由櫻桃變成的妖怪，怕不驚得滿地找牙才怪。

「這幾個月，你究竟去了哪裡？」提壺道人問道。

「我啊，從一下山就碰到了一連串的怪事……」莫奈何吱吱喳喳的說著，不外劍客豪俠、妖魔鬼怪、天神行屍、國王公主、軍閥劇寇、知府捕頭……

提壺道人頭暈腦脹的聽了半日，終於在心中做出結論：「算了！這個人已經瘋了！」

兩人來到紫雲觀前，年約五十的住持烏有道長正在山門外練著不知是何門派的拳法套路，此人倒是長得仙風道骨，慈眉善目。

「道兄早啊。」烏有道長打著招呼，眼望莫奈何。「這位是……」

「小徒莫奈何。」

「哦？久仰大名，如雷貫耳！」

提壺道人一楞，搞不清楚他是在講客套話，還是當真？

但見觀內人影幢幢，一群江湖漢子正忙著往裡頭搬東西。

「那是些什麼人啊？」提壺道人擔心自己的房間被人占去，匆忙發問。

「是橫州的『七殺門』門主耿天尊帶著門下的十三太保，前來借住。」烏有道長說。「他們要參加六月舉行的洛陽拳鬥大會，所以提早前來做準備。」

「七殺門？聽著就是個邪惡的門派！」提壺道人得隙便詆譭兩句，免得烏有道長再也不看重自己。

「七殺門之名來自於七殺拳。」烏有道長笑道。「當今天下的拳法，就屬形意拳與七殺拳最強。四年前的第一屆洛陽拳鬥大會，最後的冠軍決戰就是形意門掌門霍連奇對上了七殺門門主耿天尊，雙方打得天昏地暗，最後霍連奇略勝一籌，奪得冠軍。耿天尊門主一直耿耿於懷，誓言今年必要雪恥！」

「唉，我看他們不行啦！」提壺道人再往柴裡添油。

烏有道長笑道：「據說霍連奇這幾年都在外面雲遊，尋找后羿神弓，不會參加這一屆拳鬥大會，形意門由他的女兒和兩名大弟子當家，所以應該不會是耿門主的對手。」

莫奈何聽到什麼「后羿神弓」，心頭一動，正想追問，幾名華衣僕從急匆匆的走來，見了莫奈何倒頭便拜，行了個大禮：「俞公子有請小莫道長至『天下第一莊』一敘！」

提壺道人這可真正的愣住了。「連第五公子都把他當成了座上賓？這個小渾頭還真能混啊！」（待續）

(中國時報)