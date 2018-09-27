玩殘文官 呂秀蓮批蔡政府 國家弄到亂七八糟

2018年09月27日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

蔡政府接連爆發促轉會張天欽事件及外交體系政治任命太多等爭議，前副總統呂秀蓮昨天痛批蔡英文總統用人不當，這兩年增加政務官職務，「太多官派造成太多的紛爭」，弄得國家亂七八糟，呼籲限制政務官以保障行政中立，並警告民進黨「如果再繼續囂張傲慢下去，這是自毀前途」。

呂秀蓮昨天接受《POP搶先報》專訪，不諱言地表示，今年縣市長選舉，民進黨候選人承擔較重的包袱，因為蔡英文上任後政績不佳，成了縣市候選人的非戰之罪。

民進黨再囂張 只會自毀前途

蔡英文與民進黨支持度從2016年執政後一路下滑，呂秀蓮說她「心在淌血」，怎麼短短兩年，民進黨所有聲望都跌掉了？「大概總統自己也心知肚明，總體來說，我認為她是用人不當」。

呂秀蓮指出，蔡英文上任前短短幾個月內，好多位子都要蔡來任命，由於有時間限制，加上民進黨「某派系」又特別強壯，「她當選後，後面要推荐人事的人一大堆，有些人她自己都不認識」。

儘管歷屆總統都有這個問題，但呂秀蓮認為，有的總統人面較廣，可以去挑選人才，但對於學者出身的蔡英文來說，認識的人有限，只能口袋人選先用，很多人事都由別人決定。

她說，管碧玲女婿林子揚有沒有資格擔任外交官祕書這還是小事，現在整個內閣組成，很多都是地方官直接升上來，地方局長、副市長轉任的太多，我們根本沒有人才培養機制，儘管國民黨過去也一樣，但民進黨該改革沒改革，還擴大執行。

對擴大官派和政務官比例，呂秀蓮說「我是徹底反對」，尤其是蔡政府上任後，有些職位從選舉改為官派，「太多的官派造成太多的紛爭」。

官派用人不當 造成太多紛爭

她呼籲保障行政中立，一方面，考試進來的公務人員應給予合理升遷，除非犯重大過錯，否則不能隨便動他，一方面限制政務官並減少官派職位，「民進黨和蔡總統這兩年讓政務官和官派職務增加，這是不對的」。

其次是由考選部恢復候選人資格考試，「否則各式各樣的人都可以亂選，連憲法一點概念都沒有的人，也要去選總統、縣市長」。

呂秀蓮強調，未來政黨輪替將成尋常，不會有永遠的執政黨，每個在野黨都應為執政作準備，所以「不要在執政時捍衛的政策，下野時又去批判，弄得整個國家亂七八糟」。

(中國時報)