子宮頸癌疫苗10月恢復供貨 將漲1至2成

2018年09月27日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

子宮頸癌嚴重威脅台灣女性健康，部落客御姊愛、女模陳韋利都曾經罹患子宮頸癌癌前病變影響受孕，而預防子宮頸癌的九價人類乳突病毒疫苗（HPV）已缺貨近1年，讓婦產科醫學會相當緊張，不少診所預約接種疫苗名單已累積上百人，有醫師近日接到藥廠通知，10月起將恢復供貨，但費用將調漲，每針價格預計從4800一口氣漲到5500元，平均漲1到2成。

每針價格 4800漲到5500元

最新的九價HPV疫苗日前全球性缺貨，近日不少醫院都已接到通知，10月起將恢復九價疫苗供貨，比起美、澳、韓國、香港等，足足慢了兩個月，且每劑疫苗將調漲1至2成。

台大醫院小兒感染科醫師黃立民透露，全球預防子宮頸癌意識提升，歐美不少國家將HPV疫苗接種納入公費政策，因而全球需求大增，台灣疫苗定價偏低，「藥廠有貨，當然會先給價格開高者」，為確保國內穩定供貨，須以更高價格取得疫苗優先權。

不過，黃立民表示，台灣取得的價格，仍是全球最低，與鄰近的香港、大陸相比，仍便宜1倍以上，他認為，國內醫療投資一向低於先進國家，特別是生技產業到現在都還沒辦法成氣候，導致最新的藥和知識都在國外產生，醫療產業若一直不願意增加投資，一直以價格取向，恐發展受限。

接種九價 預防罹癌達9成

婦產科醫學會祕書長黃閔照表示，目前子宮頸癌疫苗可分兩價、四價、九價等3種，兩價是針對高致癌型病毒HPV16、18型，四價疫苗則除了HPV16、18型之外，還可預防致尖形濕疣（菜花）的HPV6、11型，男性也可接種。九價疫苗則再增HPV 31、33、45、52、58型共9種型別，女性預防罹癌效力可高達9成。

(中國時報)