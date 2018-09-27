子宮頸癌疫苗10月恢復供貨 將漲1至2成

預防子宮頸癌的九價人類乳突病毒疫苗（HPV）缺貨近1年，10月起可望恢復供貨，但每針價格預計從4800漲到5500元。圖為雲林國中女生捲袖接種疫苗。（雲林縣政府提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

子宮頸癌嚴重威脅台灣女性健康，部落客御姊愛、女模陳韋利都曾經罹患子宮頸癌癌前病變影響受孕，而預防子宮頸癌的九價人類乳突病毒疫苗（HPV）已缺貨近1年，讓婦產科醫學會相當緊張，不少診所預約接種疫苗名單已累積上百人，有醫師近日接到藥廠通知，10月起將恢復供貨，但費用將調漲，每針價格預計從4800一口氣漲到5500元，平均漲1到2成。

每針價格 4800漲到5500元

最新的九價HPV疫苗日前全球性缺貨，近日不少醫院都已接到通知，10月起將恢復九價疫苗供貨，比起美、澳、韓國、香港等，足足慢了兩個月，且每劑疫苗將調漲1至2成。

台大醫院小兒感染科醫師黃立民透露，全球預防子宮頸癌意識提升，歐美不少國家將HPV疫苗接種納入公費政策，因而全球需求大增，台灣疫苗定價偏低，「藥廠有貨，當然會先給價格開高者」，為確保國內穩定供貨，須以更高價格取得疫苗優先權。

不過，黃立民表示，台灣取得的價格，仍是全球最低，與鄰近的香港、大陸相比，仍便宜1倍以上，他認為，國內醫療投資一向低於先進國家，特別是生技產業到現在都還沒辦法成氣候，導致最新的藥和知識都在國外產生，醫療產業若一直不願意增加投資，一直以價格取向，恐發展受限。

接種九價 預防罹癌達9成

婦產科醫學會祕書長黃閔照表示，目前子宮頸癌疫苗可分兩價、四價、九價等3種，兩價是針對高致癌型病毒HPV16、18型，四價疫苗則除了HPV16、18型之外，還可預防致尖形濕疣（菜花）的HPV6、11型，男性也可接種。九價疫苗則再增HPV 31、33、45、52、58型共9種型別，女性預防罹癌效力可高達9成。

(中國時報)

醫師台疫苗仍較陸港澳便宜

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。