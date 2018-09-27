陳譏韓轉彎 白海豚2.0版

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中國時報
／高雄報導

「韓國瑜是白海豚2.0？」高雄市長選戰至今，綠營輪番炮轟國民黨造假，最近則追打韓國瑜主張旗津設賭場，是台版「賭場祖師爺」，陳其邁競選團隊發言人26日又開直播列舉韓國瑜過去對賭場政策相關發言，諷刺他「遇到質疑就轉彎」。

綠諷賭場祖師爺

民進黨攻勢一波一波，綠委趙天麟指韓國瑜年初受訪提到機場設賭場，陳其邁團隊昨再開網路直播繼續罵，議會民進黨團則預告今天要簽反賭宣言。

陳其邁發言人林瑩蓉說，韓國瑜1994年12月8日擔任第2屆立委時，即提出《觀光賭場設置條例草案》，更於1996年9月16、18日擔任立院召委時，排定並審查自己所提的賭場法案，「早在24年前韓國瑜就主張設賭場，根本就是台版賭場祖師爺！」

遇質疑不敢面對

另2位發言人高偉勝、張以理表示，今年韓國瑜在黨內初選時提出在小港機場蓋「境外賭場」，連初選對手陳宜民也看不下去，事後韓國瑜為了辯護賭場主張，還說「只要合法的錢，高雄都要賺」，如今卻全盤否認。

林瑩蓉說，韓國瑜身為高雄市長參選人，市民希望他敢做敢當，不要平常一副侃侃而談的樣子，遇到質疑就轉彎不敢面對，「這樣子恐怕比吳敦義還會轉彎，成為標準的白海豚2.0」。

韓駁是提免稅區

綠營高雄市議員也數度抨擊韓國瑜造假，不僅高掛「民進黨不倒，經濟不會好」、「農民不會好」的酒店業者、農民事後被起底是支持國民黨；對韓國瑜指稱深綠教會轉向，陳其邁昨透露，基督長老教會已有安排要出面挺他。

韓國瑜競選團隊指出，韓國瑜從未公開主張要在高雄市成立觀光賭場，不管是民進黨舉出他參加網路直播、羅智強主持的影片，或邀請張善政南下的見面會，韓國瑜均只提要發展旗津成為免稅區，民進黨只是斷章取義，不斷抹黑、栽贓。

(中國時報)

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