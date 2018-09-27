高市藍綠攻防 假新聞成焦點 藍轟民進黨假圖 走路工來了

副議長蔡昌達設立看板嗆韓國瑜 做假新聞假民調。（李義翻攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導
韓國瑜造勢活動被有心人把兩場照片混淆，再去攻擊國民黨做假新聞。（韓國瑜競選團隊提供）

「走路工又來了？」美濃區韓國瑜之友會22日成立，連日來網路上卻出現合成組圖，指責韓國瑜團隊移花接木，拿人山人海直銷聚會照片充場面，國民黨高雄市黨部26日出面痛批民進黨是散布這組假圖的幕後黑手，要栽贓國民黨做假新聞。

高雄》韓國瑜為何越打越旺？ 網友一個字神解

韓友會湧進1700人

國民黨高市黨部指出，美濃地區韓國瑜之友會22日上午在高美醫專活動中心舉行，現場群眾全是自動自發前來，雖然主辦單位只有準備礦泉水，沒有便當、伴手禮，沒有人提早離開，熱情一直持續到韓國瑜致詞完畢。

本報記者當天現場觀察，鄉親騎車或開車到達會場占位，主辦單位並未雇遊覽車載送，活動中心至少湧進超過1700名鄉親，韓因跑行程晚到15分，鄉親們都耐心守候韓國瑜出現。

照片遭移植栽贓

韓國瑜抵達高美醫專後，奔跑進入活動中心，現場立刻響起高音氣笛聲，上千位鄉親同時熱情揮舞國旗，高喊：「韓國瑜凍蒜！」

國民黨高市黨部26日強調，網路移植的照片經查是韓國瑜22日離開美濃區韓國瑜之友會後，到國軍英雄館參加復興崗校友會，臨時被熱情支持者請到國軍英雄館3樓，向正在參加不動產投資講座的1000多名聽眾致意，當時僅停留5分鐘就離開。

幕僚指出，不料有心人近日竟把2場照片混淆，反而攻擊國民黨做假；連韓國瑜主張校園推雙語教育，小孩回家學母語，民進黨也找客家團體抨擊這是打壓母語環境，「韓國瑜28年前就成立台北縣客家同鄉會，怎麼可能打壓客家文化、語言？」

陳斥假新聞造勢

民進黨高雄市長參選人陳其邁昨日參加同濟會後援會時受訪強調，他是六都中談最多政策的參選人，絕不會天馬行空、不著邊際，期盼和對手來場君子之爭，更不希望用網路假消息、假新聞製造聲勢，這種負面選舉文化很不可取。

(中國時報)

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